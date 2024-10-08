Исследование: значительная часть доходов жителей Эстонии уходит на жилье

Как передала пресс-служба банка, проведенный в сентябре опрос показал, что литовские домохозяйства тратят на жилье значительно меньшую часть своего ежемесячного бюджета по сравнению с жителями Эстонии и Латвии.

В Литве 30% респондентов заявили, что расходы на жилье составляют менее 20% их доходов, тогда как в Эстонии и Латвии таким образом ответили лишь 15% опрошенных. В то же время всего 6% литовцев отметили, что их расходы на жилье превышают 50% доходов. Для сравнения, в Эстонии этот показатель составляет 16%, а в Латвии - 14%.

Результаты Эстонии и Латвии гораздо более схожи. В обеих странах 32% респондентов указали, что их жилищные расходы составляют от 20% до 30% семейного бюджета. Также значительная часть людей тратит на жилье от 31% до 50% доходов: в Эстонии таких оказалось 30%, а в Латвии - 29%. Исследование показало, что в Эстонии несколько больше домохозяйств, чьи расходы на жилье превышают половину их доходов (16% респондентов) по сравнению с Латвией (14% респондентов).

«Опрос ясно показывает, что в Литве меньше людей, испытывающих сильное финансовое давление из-за расходов на жилье. В Эстонии же, напротив, ситуация наиболее сложная. Средняя заработная плата после вычета налогов в Эстонии всегда была выше, чем в Латвии и Литве. Однако из-за высоких цен в Эстонии значительная часть доходов уходит на расходы на жилье», - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Она добавила, что в Литве удерживать на связанные с жильем расходы помогает более низкий уровень повседневных трат и общий уровень цен, поскольку, например, цены на недвижимость в Таллинне и Вильнюсе уже не сильно различаются. Согласно статистике по выданным банком Citadele жилищным кредитам, в этом году средний ежемесячный платеж по таким кредитам в Эстонии составляет 863 евро, в Литве - 712 евро, а в Латвии - 512 евро.

В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела исследование в странах Балтии. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.