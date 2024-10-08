Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Подробности трагической аварии: погибшие были членами мотоклуба, в тот день отмечавшего окончание сезона

Перевод: Ольга Лебедева
Copy
К месту гибели супружеской пары несут свечи.
К месту гибели супружеской пары несут свечи. Фото: Tairo Lutter

На выходных к статистике ДТП с летальным исходом прибавилась авария, в которой погибла молодая пара мотоциклистов, состоявших в мотоклубе «Динамо».

По первоначальным данным, мотоцикл Yamaha YZF-R1 ехал по улице Эрика в Пыхья-Таллинне в сторону улицы Теэстузе, когда его водитель решил обогнать автомобиль через полосу встречного движения. Автомобиль Toyota Auris, которым управлял 32-летний мужчина, в это же время стал поворачивать налево с второстепенной дороги на улицу Эрика. В результате этого маневра машина и мотоцикл столкнулись.

ДТП на улице Эрика в Таллинне. Мотоциклист скончался на месте происшествия, его пассажирка - днем позже в больнице.
ДТП на улице Эрика в Таллинне. Мотоциклист скончался на месте происшествия, его пассажирка - днем позже в больнице. Фото: Politsei- ja piirivalveamet
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх