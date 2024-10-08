Подробности трагической аварии: погибшие были членами мотоклуба, в тот день отмечавшего окончание сезона

По первоначальным данным, мотоцикл Yamaha YZF-R1 ехал по улице Эрика в Пыхья-Таллинне в сторону улицы Теэстузе, когда его водитель решил обогнать автомобиль через полосу встречного движения. Автомобиль Toyota Auris, которым управлял 32-летний мужчина, в это же время стал поворачивать налево с второстепенной дороги на улицу Эрика. В результате этого маневра машина и мотоцикл столкнулись.