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РАЙНЕР САКС Украинские ракетные войска атаковали крупнейшее топливное хранилище в Крыму

Перевод: Павел Соболев
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Горящее хранилище топлива в Крыму.
Горящее хранилище топлива в Крыму. Фото: SOCIAL MEDIA
  • Премьер-министр Словакии посетил Украину
  • СБУ ежедневно задерживает российских агентов
  • Вчера утром российские ВВС нанесли удар по Киеву ракетами «Кинжал»

В украинском генштабе подтвердили, что украинские ракетные войска успешно атаковали склад и терминал нефтепродуктов в городе Феодосия в оккупированном Крыму. Это крупнейшее в Крыму хранилище топлива, снабжающее армию. Хранилище горит уже второй день, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Встреча премьер-министра Украины Шмыгаля с премьер-министром Словакии Фицо имела очень важное значение для Украины. Премьер-министр Словакии, как известно, враждебно относится к Украине, но, в отличие от своего венгерского коллеги, он не гонится за эмоциональной волной в СМИ с излишним рвением.

Обе страны попытались во время встречи в Закарпатье в Украине определить несколько рамок двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Словакии заявил, что он против вступления Украины в НАТО, но не против ее вступления в ЕС. Премьер-министр Словакии также заявил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие, но при этом поддерживает мирные предложения Украины.

В то же время участие в украинских проектах финансово выгодно Словакии до такой степени, что ее разрыв отношений с Украиной немыслим. В свою очередь премьер-министр Украины заявил, что не намерен в следующем году продлевать контракт на транзит российского газа через Украину в Европу. Это заявление дает представление о том, каков главный мотив у словацкого премьер-министра для того, чтобы продолжать общение с Украиной.

Задержание агентов

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте двух российских агентов в Днепровской области (Центральная Украина), которые корректировали авиаудары российской армии, то есть предоставляли российской армии информацию о результатах авиаударов по местности. Кроме того, они предоставили информацию о передвижении колонн ВСУ.

В СБУ также сообщают, что одним агентом был 56-летний руководитель службы безопасности частной компании, а другим - 48-летняя безработная женщина. Оба работали на ФСБ. Это не большая и экстраординарная новость, а совершенно повседневное повторяющееся событие. СБУ чуть ли не каждый день объявляет об аресте такого агента, и так было с самого начала войны.

Также появлялись истории о том, что таких агентов вербуют, в основном, через социальные сети. Исходя из правил российской военной политики необходимо учитывать, что российская военная разведка, внешняя разведка и ФСБ вербуют подобную сеть информаторов везде и всегда. Независимо от их технических или разведывательных возможностей. Профили информаторов, опубликованные СБУ, говорят о простых и незаметных людях. СБУ не занималась бы борьбой с такими агентами, если бы их действия не вызывали по-настоящему серьезных проблем.

Удар по Киеву

Вчера утром российские ВВС нанесли удар по Киеву ракетами «Кинжал». Сообщается, что было выпущено как минимум три ракеты. Как минимум одна из них прилетела в район аэродрома Староконстантиновка в Хмельницкой области, и, судя по всему, средства ПВО ее не сбили, но и сам аэродром, похоже, не был поражен ракетой. Две ракеты «Кинжал» были сбиты в Киевской области.

Позже в СМИ появилась неподтвержденная информация, что сбитые над Киевом ракеты также направлялись в сторону аэродрома Староконстантиновка. Если бы средства ПВО смогли перехватывать баллистические ракеты «в пути», а не «на спуске», это было бы выдающимся достижением.

В ПВО Украины вчера заявили, что кинетически уничтожили 32 иранских беспилотника, а 37 не смогли достичь цели из-за воздействия электроники. По данным белорусских источников, в воздушное пространство Беларуси вторглись как минимум четыре дрона. Вчера президент Беларуси подписал указ, предписывающий уничтожать беспилотные летательные аппараты, залетающие в воздушное пространство Беларуси. Лишь накануне он заявил, что все подобные аппараты будут уничтожаться специалистами соответствующих ведомств по их самостоятельному решению.

Кроме того, по информации ВВС Украины, российская армия вчера выпустила одну баллистическую ракету «Искандер», одну крылатую ракету Х-50 и одну ракету неопознанного типа, но о судьбе этих трех ракет информации не разглашается. По сообщениям Минэнерго Украины, различные локальные энергосистемы Украины подверглись атакам и в результате происходят отключения электроэнергии, но, судя по отчетам Минэнерго, похоже, что это очень мелкие проблемы. Сегодня ночью также произошла атака иранских дронов, при этом охота на дроны в воздушном пространстве Украины все еще продолжается.

Положение на поле боя

На фронтах интенсивность наступления российской армии не снизилась. Основные направления атаки остаются теми же самыми.

В Курской области изменений нет. Однако украинские источники говорят о постепенном усилении активности российских подразделений. К середине октября эта территория уж точно не будет возвращена под российский контроль.

На харьковском направлении атаки российской армии в районе Волчанска активизировались, но восстановить утраченные позиции ей не удалось.

Вчера активность атак в направлении Купянска и Лимана несколько возросла. На центральной части фронта российская армия в один момент несколько улучшила свои позиции. На направлении на Северск российские части бездействовали.

В Бахмутском районе активность атак российской армии стала ниже и серьезных изменений не произошло. Наступление российских частей в направлении Торецка продолжалось без особого прогресса.

Активное наступление в направлении Покровска успеха не принесло. Наиболее активное наступление продолжалось к юго-западу от Донецка. Западнее Угледара российской армии удалось немного продвинуться.

На Южном фронте происходили отдельные разведывательные бои. На восточном берегу Днепра российские части атаковали более активно, но подтвержденных сообщений о захвате ими украинских позиций нет.

Бут снова в игре

The Wall Street Journal обнародовала информацию о том, что Виктор Бут, считавшийся в свое время крупнейшим контрабандистом оружия, возобновил свою деятельность после перевода из американской тюрьмы в Россию. По данным издания, он переправляет оружие хуситам в Йемене.

Виктор Бут ни при каких обстоятельствах не может заниматься оружейным бизнесом самостоятельно. Российские лидеры наверняка хотят продемонстрировать, что Бут продолжает делать все то, за что его приговорили к сроку в американской тюрьме. У него также есть все предпосылки, чтобы стать медиагероем на Западе, каким до него были Пригожин или Гиркин. Поэтому есть основания ожидать новой информации о его действиях в будущем.

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