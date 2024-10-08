РАЙНЕР САКС Украинские ракетные войска атаковали крупнейшее топливное хранилище в Крыму

Встреча премьер-министра Украины Шмыгаля с премьер-министром Словакии Фицо имела очень важное значение для Украины. Премьер-министр Словакии, как известно, враждебно относится к Украине, но, в отличие от своего венгерского коллеги, он не гонится за эмоциональной волной в СМИ с излишним рвением.

Обе страны попытались во время встречи в Закарпатье в Украине определить несколько рамок двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Словакии заявил, что он против вступления Украины в НАТО, но не против ее вступления в ЕС. Премьер-министр Словакии также заявил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие, но при этом поддерживает мирные предложения Украины.

В то же время участие в украинских проектах финансово выгодно Словакии до такой степени, что ее разрыв отношений с Украиной немыслим. В свою очередь премьер-министр Украины заявил, что не намерен в следующем году продлевать контракт на транзит российского газа через Украину в Европу. Это заявление дает представление о том, каков главный мотив у словацкого премьер-министра для того, чтобы продолжать общение с Украиной.

Задержание агентов

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте двух российских агентов в Днепровской области (Центральная Украина), которые корректировали авиаудары российской армии, то есть предоставляли российской армии информацию о результатах авиаударов по местности. Кроме того, они предоставили информацию о передвижении колонн ВСУ.