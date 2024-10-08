Университет естественных наук предлагает бесплатный подготовительный курс к государственному экзамену по математике

Курс будет проходить с 6 ноября по 9 апреля и полностью основан на онлайн-формате. Регистрация на курс открыта до 4 ноября.

Лектор курса Анника Палтсепп отметила, что подготовка молодежи в области точных наук играет ключевую роль в формировании будущих инженеров и специалистов в технических сферах. «Математика является основой инженерных наук, и для того чтобы молодые люди чувствовали себя уверенно как на государственном экзамене, так и в дальнейшей учебе, важно поддерживать их развитие еще до поступления в университет. Мы стремимся мотивировать молодежь выбирать карьеры, связанные с точными науками», - пояснила Палтсепп.

Эстонский университет естественных наук уже много лет организует подобные курсы, но впервые они стали бесплатными для целевой аудитории. «Интерес к подготовительному курсу по математике оказался очень высоким, и первые места были заняты в считанные часы. Поэтому мы приняли решение увеличить лимит участников и готовы принять значительно больше людей, чем изначально планировалось», - отметила ведущий специалист Эстонского университета естественных наук Эва Элькен.

Курс включает в себя 78 академических часов, из которых 15 часов отведены на самостоятельную работу. Занятия будут проходить по средам с 17:00 до 19:15 в Zoom. В конце курса участники сдадут итоговую работу, которая состоится очно в Тарту, в Эстонском университете естественных наук.

Если участник курса планирует поступать на одну из программ обучения в Эстонском университете естественных наук, то итоговая работа, успешно выполненная на 20 баллов и более, будет засчитана как вступительный экзамен. Те, кто наберет 51 балл и больше, смогут зачесть этот подготовительный курс как свободный предмет.

Лектором курса является преподаватель математики Института лесного хозяйства и инженерии Эстонского университета естественных наук Анника Палтсепп. В 2019 году она была признана лучшим преподавателем курсов повышения квалификации в университете.

Курс финансируется через проект «Инженерная академия». Это инициатива сотрудничества между государством, образовательными учреждениями, предприятиями и профессиональными ассоциациями Эстонии, которая направлена на повышение качества инженерного образования, подготовку новых инженеров и популяризацию этой профессии.