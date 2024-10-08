Министерство финансов признало, что сэкономить 50 миллионов евро за счет сокращения количества дней отпуска для государственных служащих на практике невозможно. И, вполне вероятно, сэкономить и не удалось бы.
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План экс-министра финансов по экономии 50 миллионов провалился
Распространенное в СМИ мнение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) о том, сократив отпуск 130 000 человек, занятых в госсекторе, с 35 до 28 дней, совершенно не соответствует действительности.
«Эта сумма была получена на основе предварительных расчетов, которые, по сегодняшней оценке, неосуществимы», - заявила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства финансов Гейли Хейнмаа. Она не захотела присылать анализ, на который опирался Вырклаэв, общаясь со СМИ.