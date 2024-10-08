План экс-министра финансов по экономии 50 миллионов провалился

Распространенное в СМИ мнение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) о том, сократив отпуск 130 000 человек, занятых в госсекторе, с 35 до 28 дней, совершенно не соответствует действительности.

«Эта сумма была получена на основе предварительных расчетов, которые, по сегодняшней оценке, неосуществимы», - заявила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства финансов Гейли Хейнмаа. Она не захотела присылать анализ, на который опирался Вырклаэв, общаясь со СМИ.