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План экс-министра финансов по экономии 50 миллионов провалился

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Распространенное в СМИ мнение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) о том, сократив отпуск 130 000 человек, занятых в госсекторе, с 35 до 28 дней, совершенно не соответствует действительности.
Распространенное в СМИ мнение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) о том, сократив отпуск 130 000 человек, занятых в госсекторе, с 35 до 28 дней, совершенно не соответствует действительности. Фото: Jürgen Randma/riigikantselei

Министерство финансов признало, что сэкономить 50 миллионов евро за счет сокращения количества дней отпуска для государственных служащих на практике невозможно. И, вполне вероятно, сэкономить и не удалось бы.

Распространенное в СМИ мнение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) о том, сократив отпуск 130 000 человек, занятых в госсекторе, с 35 до 28 дней, совершенно не соответствует действительности.

«Эта сумма была получена на основе предварительных расчетов, которые, по сегодняшней оценке, неосуществимы», - заявила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства финансов Гейли Хейнмаа. Она не захотела присылать анализ, на который опирался Вырклаэв, общаясь со СМИ.

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