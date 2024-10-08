В России люди, сделавшие карьеру на войне в Украине, получили сразу несколько важных назначений – сенаторов, полпредов президента и спикеров региональных парламентов. То есть, ускоренные социальные лифты для «ветеранов СВО» и правда начали работать. Регионы отпраздновали очередной день рождения Владимира Путина – дети желали ему победы, а бюджетники проводили именной субботник. «Большую российскую энциклопедию», которую всего несколько лет назад называли патриотичным «убийцей Википедии», официально закрывают из-за отсутствия финансирования – победить «Википедию» снова не удалось.
«Ветераны СВО» занимают высокие должности, регионы празднуют день рождения Путина, «убийцу Википедии» закрыли за долги. Обзор событий в РФ (2)
Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Новая путинская элита
Сенатором (то есть, членом верхней палаты российского парламента – Совета Федерации) от республики Алтай, небольшого региона в Сибири, на прошлой неделе был назначен 30-летний военнослужащий Амыр Аргамаков. Это первый случай в России, когда на таком посту оказывается человек, не имевший вообще никакого опыта на госслужбе и назначенный исключительно из-за его участия в российской агрессии в Украине. И это первые реальные плоды программы «Время героев», о старте которой Владимир Путин заявил в начале этого года, программы, которая должна сформировать из «ветеранов СВО» новую российскую элиту.
Сенаторов из «ветеранов» войны в Украине в России, таким образом, стало уже трое из 187 человек. Чуть больше, чем один процент от общей численности. Немного, так и программа «Время героев» только-только началась.
Первым сенатором-ветераном 12 сентября этого года стал представитель от аннексированного Россией Крыма Юрий Нимченко – но он воюет в Украине уже больше десяти лет. Через пять дней, 17 сентября сенатором от Курской области был назначен еще один участник войны в Украине, полковник Алексей Кондратьев – но он уже был сенатором в 2015-2020 годах, а до этого пять лет работал мэром Тамбова. Таким образом, Амыр Аргамаков из республики Алтай – первый, кто обязан своей головокружительной карьере именно этой полномасштабной войне.
Первый, но не единственный. Несколькими днями ранее, 2 октября полномочным представителем президента России на Урале (то есть, смотрящим за всеми силовиками и губернаторами) стал Артем Жога – бывший «спикер парламента» так называемой «Донецкой народной республики». Тот самый, который под камеры попросил баллотироваться Путина на пятый срок.
А уже на этой неделе спикером думы Тульской области стал Андрей Дубровский, полгода назад ушедший на «специальную военную операцию».
Все эти сверхуспешные товарищи – участники программы «Время героев», старт которой Владимир Путин анонсировал в феврале этого года с целью создания новой российской элиты. Тем, кто хочет сделать политическую карьеру в современной России, тогда недвусмысленно дали понять, что единственный путь для этого – через украинский фронт. И вот не прошло, как говорится, и года, а эти слова подтверждаются делами – неясно откуда взявшихся 30-летний майор Аргамаков становится сенатором, а один из лидеров сепаратистов – полпредом президента на Урале.
Первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко уже пообещал, что в ближайшие два года из числа «ветеранов СВО» будут подготовлены не менее 50 мэров и губернаторов.
Это все крайне важно особо подчеркнуть для тех, кто думает, что «путинский режим» – это кучка старичков в Кремле. Вовсе нет – это сотни тысяч представителей «новой элиты», которые прямо сейчас убивают украинских граждан, чтобы сделать политическую карьеру в своей стране.
Регионы празднуют день рождения вождя
Владимиру Путину на этой неделе исполнилось 72 года. Еще пару лет, и он станет самым пожилым российским правителем за всю историю страны (пока рекорд у 75-летнего Леонида Брежнева).
В едином порыве жители российских регионов отметили этот важный государственный праздник. Так, школы и детские сады, по меньшей мере, из 30 российских регионов выложили в своих соцсетях поздравления президенту. Дети на камеру желали Путину «мирного неба над головой», «денег побольше и работы поменьше» - естественно, на фоне его же портретов и российских флагов. Некоторые поздравления завершались фразой «победа будет за нами», на некоторых учителя с гордостью говорили, что провели среди учащихся викторину о жизни и творчестве вождя. Воспитанники детских садов пели песни «Дядя Вова, мы с тобой», слушали гимн на фоне портретов президента и читали заученные стихи.
Взрослые тоже не отставали. Жители Махачкалы на главной площади города запустили воздушный шар с лицом (ликом?) Путина, развернули флаг России и выстроились в слово «Сила». Власти Забайкальского края отправили бюджетников на именной президентский субботник – там в честь дня рождения Путина убирали мусор и опавшие листья. В Чувашии жители выложили своими телами фамилию вождя, аналогичный флешмоб прошел и в Приморском крае.
Официальные российские информагентства докладывают, что несмотря на массовость праздничных мероприятий по всей стране, основные рекорды (естественно!) остались за Москвой и Петербургом. Так, в Москве на ВДНХ в надпись «С днем рождения, президент» выстроились 5 тысяч человек, а в родном для Путина Питере для формирования той же фразы удалось уложиться всего в 2 тысячи человек.
Убийцу «Википедии» убило отсутствие денег
Правительство России официально закрывает проект «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), которую в последние пять лет официально именовали «убийцей «Википедии». По мысли руководства страны, именно БРЭ, наполненная «правильным» контентом, должна была заменить «вражескую» зарубежную энциклопедию.
Проект «Большая российская энциклопедия» официально открылся в 2002 году и стал преемником знаменитой «Большой советской энциклопедии». Почти 20 лет он существовал исключительно на бумаге – за это время было выпущено 35 томов, содержащих около 100 тысяч статей.
С 2019 года открылся портал БРЭ в интернете, ведение которого стоило российскому бюджету около одного миллиарда рублей в год. Сообщалось, что почти две трети из этого миллиарда – это зарплаты сотрудников, которых в проекте было более 400, из которых 350 – это редакторы, служба проверки, картографы и т.д. К концу 2023 года все эти люди, совместно с четырьмя тысячами ученых смогли написать 42 тысячи статей. Для сравнения: в русскоязычном сегменте «Википедии» - более двух миллионов статей.
Несмотря на объявленную государственную важность, с начала 2024 года сотрудники БРЭ перестали получать зарплату (проект не попал в план бюджета), а с лета они стали подписывать коллективные письма и даже выходить на митинги.
Итогом этих акций стало соломоново решение российского правительства: долги сотрудникам закрыть из резервного фонда, сам проект – ликвидировать, все его наработки – передать преемнику, которым стала российская интернет-энциклопедия «Рувики».
«Рувики» появилась еще летом 2023 года, и ее руководство задачу начальства поняло куда правильнее: нужны ведь были не строгие научные статьи (как в БРЭ), а только лишь цензура в тех статьях, содержание которых не совпадают с позицией российского правительства. Поэтому «Рувики» поступает проще – копирует статьи из «Википедии», вырезая все «неудобные» фрагменты. Но, конечно же, очень надеется получать за это уж никак не меньше одного миллиарда бюджетных денег в год.