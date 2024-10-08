Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.

Новая путинская элита

Сенатором (то есть, членом верхней палаты российского парламента – Совета Федерации) от республики Алтай, небольшого региона в Сибири, на прошлой неделе был назначен 30-летний военнослужащий Амыр Аргамаков. Это первый случай в России, когда на таком посту оказывается человек, не имевший вообще никакого опыта на госслужбе и назначенный исключительно из-за его участия в российской агрессии в Украине. И это первые реальные плоды программы «Время героев», о старте которой Владимир Путин заявил в начале этого года, программы, которая должна сформировать из «ветеранов СВО» новую российскую элиту.

Сенаторов из «ветеранов» войны в Украине в России, таким образом, стало уже трое из 187 человек. Чуть больше, чем один процент от общей численности. Немного, так и программа «Время героев» только-только началась.