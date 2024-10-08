Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Пожар уничтожил гаражную пристройку к жилому дому

Перевод: Павел Соболев
Copy

8 октября в 00.37 спасатели были вызваны в деревню Рака в волости Ярва, где загорелся пристроенный к жилому дому гараж.

Владельцам удалось еще до прибытия спасатели переместить из гаража во двор квадроцикл, автомобиль, а также некоторые предметы. К моменту прибытия спасателей гараж уже горел открытым огнем, крыша обвалилась, пламя при этом угрожало и жилому дому.

Первоначально уровень сложности пожара был определен как второй, но позже его повысили до третьего, поскольку возникла опасность для других зданий.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх