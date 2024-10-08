8 октября в 00.37 спасатели были вызваны в деревню Рака в волости Ярва, где загорелся пристроенный к жилому дому гараж.
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ФОТО ⟩ Пожар уничтожил гаражную пристройку к жилому дому
Владельцам удалось еще до прибытия спасатели переместить из гаража во двор квадроцикл, автомобиль, а также некоторые предметы. К моменту прибытия спасателей гараж уже горел открытым огнем, крыша обвалилась, пламя при этом угрожало и жилому дому.
Первоначально уровень сложности пожара был определен как второй, но позже его повысили до третьего, поскольку возникла опасность для других зданий.