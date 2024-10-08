ФОТО Спустя два года жилой дом был вновь охвачен огнем

Владельцам удалось еще до прибытия спасатели переместить из гаража во двор квадроцикл, автомобиль, а также некоторые предметы. К моменту прибытия спасателей гараж уже горел открытым огнем, крыша обвалилась, пламя при этом угрожало и жилому дому.