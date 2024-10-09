Человека лишили водительских прав. Узнают ли об этом приложения каршеринга?

Чтобы начать пользоваться услугами каршеринга во всех приложениях всегда первым делом нужно загрузить свое водительское удостоверение и пройти верификацию. Однако после того, как все эти действия пройдены, ни одно из приложений не запрашивает спустя какое-то время перепроверку наличия действующих водительских прав.