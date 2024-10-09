Представим ситуацию: у человека водительские права загружены в приложение для каршеринга, он активно пользуется этой услугой, но по какой-то причине он лишается соответствующего удостоверения. Как в этом случае об этом узнает приложение и узнает ли вообще?
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Человека лишили водительских прав. Узнают ли об этом приложения каршеринга?
Чтобы начать пользоваться услугами каршеринга во всех приложениях всегда первым делом нужно загрузить свое водительское удостоверение и пройти верификацию. Однако после того, как все эти действия пройдены, ни одно из приложений не запрашивает спустя какое-то время перепроверку наличия действующих водительских прав.