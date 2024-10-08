Стою на автобусной остановке и мой взгляд задерживается на рекламе Lidl, которая напоминает, чтобы я не упустил выгодное предложение - дешевые куриные яйца. Цена упаковки 1,29 евро действительно привлекает внимание, и мне становится интересно, откуда эти яйца. К счастью, на большом плакате можно разобрать мелкий текст на упаковке. К моему удивлению, там было написано: «Метод производства не соответствует требованиям ЕС».
В Эстонии продают яйца, не соответствующие стандартам ЕC
Если даже условия содержания кур в клетках, соответствующих требованиям Евросоюза, оставляют желать лучшего, то как же живут куры, которые «производят» яйца в еще худших условиях? Чтобы разобраться, я решила пойти в Lidl и лично убедиться, что на плакате нет ошибки, и действительно существуют яйца, не соответствующие стандартам, которые продает сеть магазинов, заявляющая, что их волнует благополучие кур. Более того, уже в следующем году Lidl пообещал перестать продавать яйца от кур, содержащихся в клетках.
Придя в магазин, я увидела несколько поддонов с рекламируемыми яйцами прямо у входа. При более детальном осмотре выяснилось, что сеть Lidl в Эстонии продает яйца с латвийской маркировкой Ovostar, которые на самом деле произведены в Украине.