В Эстонии продают яйца, не соответствующие стандартам ЕC

Если даже условия содержания кур в клетках, соответствующих требованиям Евросоюза, оставляют желать лучшего, то как же живут куры, которые «производят» яйца в еще худших условиях? Чтобы разобраться, я решила пойти в Lidl и лично убедиться, что на плакате нет ошибки, и действительно существуют яйца, не соответствующие стандартам, которые продает сеть магазинов, заявляющая, что их волнует благополучие кур. Более того, уже в следующем году Lidl пообещал перестать продавать яйца от кур, содержащихся в клетках.