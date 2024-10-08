Три ДТП и растущее недовольство водителей: Транспортный департамент признал неудачным эксперимент с успокоением движения

В ведомстве было принято решение демонтировать дорожные препятствия, вынуждающие менять полосу движения. Также в ближайшее время будет обновлена разметка и дорожные знаки.

Шоссе Рынгу - Отепя – это первый участок дороги в Эстонии, на котором в качестве меры успокоения движения были установлены барьеры для изменения направления движения. На этом же участке был установлен и фоторадар. Целью проекта было найти экономически эффективное решение проблемы превышения скорости на участке, где скорость въезжающих в город транспортных средств недостаточно безопасна.

«Мы убедились, что решение помогает снизить скорость движения, но, учитывая три аварии, произошедшие за тестовый период когда участники дорожного движения наеззали на препятствия при смене направления, мы пришли к выводу, что данное решение не подходит для дороги с такой интенсивностью движения», - сказал глава отдела развития дорог Транспортного департамента Ярмо Вооглайне.

На этом участке дороги действует ограничение скорости в 50 км/ч, но до установки барьеров 15 процентов машин ездили здесь со скоростью 65-70 км/ч, а некоторые и быстрее. Сегодня средняя скорость снизилась на 25 процентов и осталась ниже 50 км/ч. Интенсивность движения на этом участке дороги составляет 2100 автомобилей в сутки. Расстояние между островками составляло 15 метров.

По словам Вооглайне, эксперимент подчеркнул важность такой меры. В то же время он дает уверенность в том, что подобные меры по снижению интенсивности движения можно использовать в менее загруженных районах. Для более загруженных дорог необходимо разработать другие решения.

В качестве меры по успокоению движения вынуждащие сменить направление движение барьеры обычно используются там, где есть проблемы с превышением скорости.

Стоимость установки барьеров на дороге Рынгу - Отепяя составила около 3556 евро вместе с НСО.