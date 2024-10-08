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Полиция задержала злоумышленника, разбившего битой на парковке окна автомашины

Редактор: Павел Соболев
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В понедельник полиция задержала в Хаапсалу мужчину, который битой разбил окна автомобиля на парковке, в результате чего от осколков стекла пострадали два человека, находившиеся в машине.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил, что в полицию поступил звонок о 50-летнем мужчине, который около часу ночи разбил окна легкового автомобиля, припаркованного на стоянке у пляжа Васикахольми в Хаапсалу.

В машине в этот момент находились водитель и два пассажира. Пассажиры, находившиеся в машине, получили незначительные травмы от разбитого стекла. Полиция задержала 50-летнего злоумышленника по подозрению в серьезном нарушении общественного порядка.

Обстоятельства инцидента расследуются.

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