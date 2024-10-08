Количество пассажиров автобусов на маршруте Таллинн-Тарту превысило полмиллиона

За первые девять месяцев этого года количество пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту увеличилось на 100 000 по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это подтверждает, что все больше людей предпочитают автобусы для дальних поездок. Компания отмечает, что многие пассажиры выбирают автобус вместо личного автомобиля для поездок между городами.