В этом году по маршруту Таллинн-Тарту на автобусах Lux Express проехало рекордное количество пассажиров - более 520 000 человек. Чтобы удовлетворить возросший спрос, компания добавила дополнительные рейсы в часы пик, что позволило увеличить количество мест на более чем 1000 в неделю.
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Количество пассажиров автобусов на маршруте Таллинн-Тарту превысило полмиллиона
За первые девять месяцев этого года количество пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту увеличилось на 100 000 по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это подтверждает, что все больше людей предпочитают автобусы для дальних поездок. Компания отмечает, что многие пассажиры выбирают автобус вместо личного автомобиля для поездок между городами.
По словам руководителя Lux Express Ингмара Рооса, важно обеспечить достаточное количество мест в часы пик, особенно в выходные, перед государственными праздниками и во время крупных мероприятий. «Мы постоянно следим за числом свободных мест и добавляем автобусы на те рейсы, где обычного расписания недостаточно», - отметил Роос.