Государство рвется вернуть вам долг: мошенники нашли новый способ выманить деньги жителей Эстонии

В департаменте напоминают: не стоит открывать неизвестные ссылки и вложения, а также вводить личные или банковские данные на неизвестном сайте. В том числе всегда стоит проверять адрес отправителя.

Мошенник или настоящий сотрудник департамента?

По словам пресс-секретаря MTA Андри Кюютса, если вы получили сообщение от имени MTA и не уверены, является ли оно мошенническим, самый быстрый и простой способ проверить свои налоговые обязательства - войти в среду самообслуживания MTA по адресу www.emta.ee. «Это позволит вам получить подробный обзор всех ваших обязательств. Если у вас есть финансовые обязательства, вы можете спокойно оплатить их в той же среде, - говорит Кюютс. - Если у вас все еще остались сомнения, вы можете отправить подозрительное письмо по адресу emta@emta.ee».