Муниципальная полиция Таллинна получит нового руководителя 16 октября

Базовая зарплата нового руководителя МуПо установлена ​​в размере 5390 евро в месяц.

Согласно распоряжению управы города, он должен будет пройти четырехмесячный испытательный срок.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам правопорядка Каареля Оя, в пользу Элари Каземетса говорили его предыдущий опыт и работа в Департаменте полиции и погранохраны, которые теперь необходимо применить для развития муниципальной полиции.

«Нашу службу правопорядка необходимо больше ориентировать на граждан и взять на себя большую ответственность за создание повседневного чувства безопасности в столице. Одним из приоритетов, безусловно, является контроль над дорожным движением, в который МуПо сможет внести больший вклад. Другим важным направлением работы являются мелкие имущественные преступления, которых, как мы видим, становится больше, и, соответственно, возросла необходимость на них реагировать, - пояснил Оя. – Кроме того, муниципальная полиция сфокусируется на подготовке к различным кризисам».

Элари Каземетс получил высшее образование в Академии МВД и прошел дополнительное обучение в Академии гражданской обороны Сингапура, а также в школе НАТО в Обераммергау. У него большой опыт работы в государственном секторе и в сфере внутренней безопасности, где он занимал различные руководящие должности в Департаменте полиции и погранохраны, включая должность руководителя дорожной полиции и начальника отдела развития, возглавляя команду по инновациям в полиции.

Кроме того, он работал руководителем отдела кризисного управления в Министерстве экономики и коммуникаций и в настоящее время является советником по вопросам безопасности в Министерстве финансов. Каземетс также вносил вклад в развитие отрасли, участвуя в различных советах и комиссиях.

На должность руководителя муниципальной полиции Таллинна претендовали 67 человек, из которых комиссия по отбору пригласила на собеседование четверых.