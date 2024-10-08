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Финансовая инспекция сделала предписание известной компании по производству нижнего белья

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: silvanofashion.com

Финансовая инспекция сделала компании Silvano Fashion Group, основным акционером которой является Тоомас Тууль, предписание.

Компания Silvano опубликовала 3 сентября биржевое сообщение, согласно которому аудит финансового отчета за текущий финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, будет проводиться частично.

Финансовая инспекция сообщила, что 7 октября сделала предписание компании, обязывающее ее соблюдать законодательство и, независимо от опубликованного биржевого сообщения, представить аудированный финансовый отчет за 2024 год в установленные законом сроки.

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