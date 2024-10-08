Финансовая инспекция сделала предписание известной компании по производству нижнего белья

Компания Silvano опубликовала 3 сентября биржевое сообщение, согласно которому аудит финансового отчета за текущий финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, будет проводиться частично.

Финансовая инспекция сообщила, что 7 октября сделала предписание компании, обязывающее ее соблюдать законодательство и, независимо от опубликованного биржевого сообщения, представить аудированный финансовый отчет за 2024 год в установленные законом сроки.