Финансовая инспекция вынесла компании Silvano Fashion Group, основным акционером которой является Тоомас Тууль, предписание.
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Финансовая инспекция вынесла предупреждение известной компании по производству нижнего белья
Компания Silvano опубликовала 3 сентября биржевое сообщение, согласно которому аудит финансового отчета за текущий финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, будет проводиться частично.
Финансовая инспекция сообщила, что 7 октября вынесла предписание компании, обязывающее ее соблюдать законодательство и, независимо от опубликованного биржевого сообщения, представить аудированный финансовый отчет за 2024 год в установленные законом сроки.