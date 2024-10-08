По словам директора компании Elke Tallinn Райдо Розенфельда, концепция водородных автомобилей для жителей Эстонии достаточно нова и неизвестна, но в ближайшие годы станет более доступной, когда будут построены заправочные станции, и первые автомобили появятся на улицах.

«Основная особенность, как следует из названия, заключается в том, что водородный автомобиль использует водород в качестве топлива, производя из него энергию для движения. В отличие от обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу углекислый газ, водородный автомобиль выделяет только воду. Причем его аккумулятор значительно меньше, чем, например, у электромобиля, что означает меньшие затраты природных ресурсов на его производство», - пояснил он.

В Эстонии пока нет возможности заправлять водородный автомобиль ежедневно. «Европейская комиссия приняла решение, что в общеевропейской транспортной сети водородные заправочные станции должны быть построены на расстоянии не более 100–200 км друг от друга к 2030 году. Это означает, что в Эстонии должно быть минимум три водородные заправки. Первые станции мы строим в сотрудничестве с Alexela. В ближайшие годы планируется также строительство водородной заправки в Юри», - рассказал руководитель отдела бизнес-анализа энергоконцерна Utilitas Айво Локк.

Он добавил, что строительство водородных заправок можно ожидать и от других энергетических компаний, которые получили поддержку от Центра инвестиций в окружающую среду.

Локк считает, что появление возможности заправлять водородные автомобили поддержит более широкое их использование в Эстонии. «На эстонских заправках будет заправляться только зеленый водород, произведенный в Эстонии. В рамках проекта на дороги Эстонии выйдут 30 водородных автомобилей Toyota Mirai, которые познакомят общественность с транспортом на водороде и дадут возможность рассмотреть его использование», - сказал он.

По словам Розенфельда, скорость заправки водородного автомобиля Toyota Mirai сопоставима с заправкой обычного автомобиля, а полного бака хватает на пробег примерно 550–650 километров. Стоимость автомобиля премиум-класса начинается от 74 тысяч евро.