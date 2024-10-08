Вице-президент США Камала Харрис, которая баллотируется в Белый дом от Демократической партии, заявила, что не будет вести прямые переговоры с Владимиром Путиным об окончании войны в Украине без участия Киева.
«Без Украины – нет». Харрис заявила, что не будет вести прямые переговоры с Путиным по украинскому вопросу
В понедельник Харрис дала большое интервью программе «60 минут» на телеканале CBS - одной из главных передач о политике в США.
Ведущий Билл Уайтекер спросил Харрис, готова ли она встретиться с российским президентом, «чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине». «Не на двухсторонней основе. Без Украины - нет. Украина должна иметь право определять свое будущее», - ответила вице-президент США.
Конкурент Харрис на президентских выборах, кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов вести прямые переговоры об окончании войны как с российскими, так и с украинскими властями.
Трамп обещает, что в случае его победы он закончит войну в течение суток - и еще до того, как пройдет его инаугурация. Как именно он намерен этого добиться, Трамп не рассказывает, однако его противники опасаются сценария, при котором Киев попытаются склонить к территориальным уступкам или к замораживанию конфликта. Сейчас украинские власти отвергают оба этих варианта.
Западные союзники Киева неоднократно заявляли о намерении придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины», который означает, что любые переговоры об окончании войны должны проходить только при участии представителей украинских властей.
Харрис раскритиковала позицию Трампа по вопросу войны в Украине и во время интервью CBS.
«Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин бы сейчас сидел в Киеве, - сказала она. - Он говорит: "Да я все это в первый же день закончу". Но знаете, что это значит на самом деле? Речь идет о капитуляции».
Авторы программы «60 минут» предлагали провести аналогичное интервью с Трампом, но он отказался. В прошлом республиканский кандидат в президенты не раз обвинял ведущие американские СМИ, в том числе телеканал CBS, в предвзятом отношении к нему.
На вопрос ведущего о том, как Харрис видит успешное окончание войны в Украине, вице-президент США ответила: «Украина и Хартия ООН должны определять то, как выглядит этот успех. Без этого успеха не будет».
Что Харрис сказала об Израиле
Интервью Харрис вышло в тот же день, когда и она, и Трамп принимали участие в поминальных церемониях по случаю первой годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль.
Харрис отказалась прямо ответить на вопрос Уайтекера, согласна ли она с утверждением, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - «надежный союзник» США. В последнее время глава израильского правительства и американская администрация не раз обменивались критическими замечаниями из-за войны в Газе.
«Дипломатическая работа, которую мы постоянно проводим с израильским руководством, направлена на то, чтобы четко заявить о наших принципах, - сказала она. - Я думаю, что - при всем к вам уважении - лучше было бы задать вопрос, есть ли у нас важный союз между американским и израильским народами. И ответ на этот вопрос - да».
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Судя по опросам общественного мнения, Харрис и Трамп имеют примерно равные шансы на избрание президентом.