В понедельник Харрис дала большое интервью программе «60 минут» на телеканале CBS - одной из главных передач о политике в США.

Ведущий Билл Уайтекер спросил Харрис, готова ли она встретиться с российским президентом, «чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине». «Не на двухсторонней основе. Без Украины - нет. Украина должна иметь право определять свое будущее», - ответила вице-президент США.

Конкурент Харрис на президентских выборах, кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов вести прямые переговоры об окончании войны как с российскими, так и с украинскими властями.

Трамп обещает, что в случае его победы он закончит войну в течение суток - и еще до того, как пройдет его инаугурация. Как именно он намерен этого добиться, Трамп не рассказывает, однако его противники опасаются сценария, при котором Киев попытаются склонить к территориальным уступкам или к замораживанию конфликта. Сейчас украинские власти отвергают оба этих варианта.

Западные союзники Киева неоднократно заявляли о намерении придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины», который означает, что любые переговоры об окончании войны должны проходить только при участии представителей украинских властей.

Харрис раскритиковала позицию Трампа по вопросу войны в Украине и во время интервью CBS.