Ученые выявили еще один фактор, который может увеличить риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи изучили случаи около 450 000 человек. Исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что у пациентов с вирусным энцефалитом (воспалением головного мозга) вероятность развития болезни Альцгеймера в 31 раз выше. Например, из 406 случаев энцефалита в 24 (около 6 процентов) у пациента развилась болезнь Альцгеймера.

Люди, которые были госпитализированы с пневмонией после заражения гриппом, также показали повышенную восприимчивость к болезни Альцгеймера, деменции, болезни Паркинсона и боковому амиотрофическому склерозу (АЛС). Также была обнаружена связь между кишечными инфекциями, менингитом и ветряной оспой, которые могут способствовать развитию ряда нейродегенеративных заболеваний.

Еще в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что вирус Эпштейна-Барра увеличивает риск рассеянного склероза в 32 раза.

В новом исследовании отмечается, что 80 процентов исследованных вирусов смогли преодолеть гематоэнцефалический барьер.

Исследователи отметили, что для некоторых заболеваний существуют вакцины, которые могут значительно снизить потребность в госпитализации, и, таким образом, вакцинация может снизить риск нейродегенеративных заболеваний.