ФИФА дисквалифицировала футболиста на 10 матчей за сравнение соперника с… Джеки Чаном

Инцидент произошел 15 июля в ходе матча итальянским «Комо». Марко Курто сравнил соперника с актером Джеки Чаном, что вызвало гнев товарищей Хван Хи Чхана по команде и привело к удалению игрока «Вулверхэмптона».

При этом итальянский клуб встал на сторону игрока своей команды, но Корейская футбольная ассоциация (KFA) направила официальную жалобу в ФИФА. В итоге было вынесено наказание, причем половина десятиматчевой дисквалификации Курто носит условный характер с двухлетним испытательным сроком.

Также Марко Курто обязали заниматься социальной работой и пройти курсы в организации, указанной ФИФА.

«Мы приветствуем решение ФИФА о наложении санкций на Курто после дискриминационного инцидента во время нашего предсезонного товарищеского матча против «Комо». Дисквалификация игрока является четким сигналом о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут допускаться ни в футболе, ни в обществе», - говорится в заявлении «Вулверхэмптона».