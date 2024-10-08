ФИФА сообщает о дисквалификации игрока итальянского «Комо» Марко Курто за то, что он оскорбил южнокорейского форварда английского «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана.
ФИФА дисквалифицировала футболиста на 10 матчей за сравнение соперника с… Джеки Чаном
Инцидент произошел 15 июля в ходе матча итальянским «Комо». Марко Курто сравнил соперника с актером Джеки Чаном, что вызвало гнев товарищей Хван Хи Чхана по команде и привело к удалению игрока «Вулверхэмптона».
При этом итальянский клуб встал на сторону игрока своей команды, но Корейская футбольная ассоциация (KFA) направила официальную жалобу в ФИФА. В итоге было вынесено наказание, причем половина десятиматчевой дисквалификации Курто носит условный характер с двухлетним испытательным сроком.
Также Марко Курто обязали заниматься социальной работой и пройти курсы в организации, указанной ФИФА.
«Мы приветствуем решение ФИФА о наложении санкций на Курто после дискриминационного инцидента во время нашего предсезонного товарищеского матча против «Комо». Дисквалификация игрока является четким сигналом о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут допускаться ни в футболе, ни в обществе», - говорится в заявлении «Вулверхэмптона».