В понедельник рано утром в 4:41 камера Levira в Тарту зафиксировала падающий метеор. Вспышка света исчезает за несколько секунд, но все равно стоит того, чтобы увидеть.
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ВИДЕО ⟩ Ночное небо озарили падающие метеоры
До этого камера зафиксировала падение метеора в ночь на 29 сентября. Исследователь Тартуской обсерватории Таави Тувикене отметил, что метеоры не являются редким явлением, напротив - это довольно распространенное событие. «Однако большинство из них остаются незамеченными для людей», - добавил он.