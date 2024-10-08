ВИДЕО Ночное небо озарили падающие метеоры

До этого камера зафиксировала падение метеора в ночь на 29 сентября. Исследователь Тартуской обсерватории Таави Тувикене отметил, что метеоры не являются редким явлением, напротив - это довольно распространенное событие. «Однако большинство из них остаются незамеченными для людей», - добавил он.