Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Ночное небо озарили падающие метеоры

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Фото: Pilt videost

В понедельник рано утром в 4:41 камера Levira в Тарту зафиксировала падающий метеор. Вспышка света исчезает за несколько секунд, но все равно стоит того, чтобы увидеть.

До этого камера зафиксировала падение метеора в ночь на 29 сентября. Исследователь Тартуской обсерватории Таави Тувикене отметил, что метеоры не являются редким явлением, напротив - это довольно распространенное событие. «Однако большинство из них остаются незамеченными для людей», - добавил он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх