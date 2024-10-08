Таллинн объединит в один центр все учреждения, оказывающие социальные услуги людям с особыми потребностями

В предложении также говорится, что услуга социального жилья, оказываемая в социальном доме Пальяссааре, центре деятельности Кристийне и социальном доме Нымме и прежде находившаяся в ведении районных управ, будет объединена с Таллиннским центром социальной работы (TSK). Консолидация затрагивает в общей сложности 346 квартир, в которых предлагаются услуги социального жилья и имеется персонал, оказывающий получателям услуги помощь в повседневной жизни.

TSK предлагает в девяти объектах социального размещения услугу ресоциализации, то есть размещения с необходимой помощью. Впредь услуга обеспечения жилья со вспомогательным персоналом, предлагаемая районами города, и услуга ресоциализации, оказываемая TSK, будут функционировать на единых основаниях. Поскольку необходимая подготовка продлится и в первой половине следующего года, социальные дома и их персонал сначала будут переведены в состав TSK, а услуга обеспечения жилья будет предоставляться в прежнем виде.

Помимо этого, предлагается объединить пансионат, действующий в Ныммеском социальном доме и предоставляющий услугу общего ухода, с Ируским попечительским домом. В настоящее время круглосуточная услуга общего ухода в Ируском попечительском доме рассчитана максимум на 326 клиентов.

В пансионате круглосуточную услугу общего ухода могут получить до 20 клиентов. Объединение учреждений с пересекающимися задачами позволит повысить эффективность организации услуги. Также при едином управлении можно распределять персонал в соответствии с потребностями, чтобы обеспечить непрерывность и гибкость услуги. Услуга будет предоставляться клиентам обоих учреждений привычным образом, для них никаких изменений не произойдет.

Благодаря перечисленным выше трем изменениям опорные услуги не будут дублироваться, а ресурсы будут использоваться более эффективно. В долгосрочной перспективе доступность высококачественных услуг повысится, будет гарантировано постоянное развитие и последовательность услуг. Согласно планам, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Предложение городской управы еще должно одобрить горсобрание.