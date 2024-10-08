Сотни финских преступников ведут бизнес в Эстонии, обходя запреты

Более 900 человек, обвиненных в серьезных преступлениях или находящихся под запретом на ведение бизнеса в Финляндии, ведут предпринимательскую деятельность в Таллинне или других частях Эстонии, выяснила расследовательская редакция MOT финской национальной телерадиокомпании Yle.