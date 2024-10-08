Более 900 человек, обвиненных в серьезных преступлениях или находящихся под запретом на ведение бизнеса в Финляндии, ведут предпринимательскую деятельность в Таллинне или других частях Эстонии, выяснила расследовательская редакция MOT финской национальной телерадиокомпании Yle.
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Сотни финских преступников ведут бизнес в Эстонии, обходя запреты
Расследование журналистов установило, что осужденные финские преступники используют Эстонию для обхода запретов на ведение бизнеса, введенных в Финляндии, или для сокрытия активов от кредиторов, сообщает Yle.
Были выявлены 58 человек, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в Финляндии из-за финансовых преступлений, но которые продолжают вести бизнес в Эстонии.