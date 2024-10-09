Расскажет врач Сергей Саади: как усилить свою защиту от гриппа и респираторных инфекций?

- Люди часто любят называть свои проблемы со здоровьем в холодное время года простудой, но, кажется, медики настаивают, что болезни под названием простуда не существует, существуют инфекции, которые настигают людей на фоне ослабления иммунитета. Как можно поддерживать иммунитет осенью и зимой на должном уровне, насколько важно, например, тепло одеваться?

- Существуют ли какие-то универсальные рекомендации по изменению пищевого рациона людей в осенний и зимний период именно с целью усиления сопротивляемости организма инфекциям? Можно ли уповать на получение дополнительного количества витаминов путем их приема в таблетках или других лекарственных формах, или нужно стараться дополнительно налегать на те фрукты, которые в достаточно свежем виде доступны на нашем рынке? И правда ли, что чеснок и лук тут тоже в помощь?

- Наверное, в современном мире в подавляющем большинстве случаев ОРВИ достаточно телефонных консультаций, которые порой дает пациенту даже медсестра, а не сам семейный врач, однако наверняка в определенных ситуациях все равно нужен личный осмотр человека с высокой температурой, кашлем, насморком, возможно, нужны анализы и снимки. При каких симптомах нужно начинать бить тревогу? Сколько дней должна не спадать температура и не прекращаться кашель, чтобы это указывало на то, что «само не пройдет»?

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