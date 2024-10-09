Каждый год примерно с середины сентября Департамент здоровья начинает рассылать еженедельные статистические сводки о количествах новых случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, сравнивая эти цифры с показателями предыдущей недели, и так продолжается до весны. О том, как защитить в эту пору свое здоровье, и что в этом может еще помочь, кроме прививок от гриппа и тщательного мытья рук, в программе Rus.Postimees «На кухне» порассуждал врач превентивной медицины Сергей Саади.
Врач Сергей Саади: осенью и зимой реже болеют те люди, которые круглый год следят за своим весом
Выдержки из беседы:
- Люди часто любят называть свои проблемы со здоровьем в холодное время года простудой, но, кажется, медики настаивают, что болезни под названием простуда не существует, существуют инфекции, которые настигают людей на фоне ослабления иммунитета. Как можно поддерживать иммунитет осенью и зимой на должном уровне, насколько важно, например, тепло одеваться?
- Я бы ответил так, что готовиться к осени и зиме нужно летом. А еще лучше, если вы будете заботиться об укреплении своего здоровья круглый год. Первое, что нужно сделать людям, которые часто болеют и знают, что с ними снова это будет происходить, когда придут осень и зима… Им нужно избегать набора веса. Потому что как только человек набирает вес, сразу запускаются какие-то компоненты воспаления. Потому что избыточный жир производит воспаления.
Нужно избегать сладкого, не только сладкого, но и крахмала, макарон, риса, хлеба, шоколада…
- Иными словами, продуктов с высоким содержанием углеводов?
- Да, и сюда же относятся какие-то мюсли, сырки, творожки, йогурты, то есть это обычное наше меню, которое, однако, никак не способствует повышению иммунитета.
И, конечно, же, круглогодично нужно заниматься спортом. Может быть, не 365 дней в году, но близко к этому. Силовые тренировки три раза в неделю, резиновые ленты, вес собственного тела. Гантели, тренажерный зал. Ходьба в быстром темпе, ходьба с палками. Плавание, растягивающие упражнения, то есть это уже аэробная нагрузка.
Ну и, разумеется, полноценный сон. Если вы думаете о том, почему вы все время болеете, но при этом не занимаетесь спортом, едите только фаст-фуд, употребляете много сахара и плохо спите, то ответ на вопрос, почему у вас проблемы с иммунитетом, очевиден.
- Существуют ли какие-то универсальные рекомендации по изменению пищевого рациона людей уже именно в осенний и зимний период, и как раз с целью усиления сопротивляемости организма инфекциям? Можно ли уповать на получение дополнительного количества витаминов путем их приема в таблетках или других лекарственных формах, или нужно, к примеру, стараться дополнительно налегать на фрукты? И на чеснок и лук?
- В отношении приема витаминов я буду несколько скептичным. Потому что если у вас нет непереносимости каких-то продуктов, и нет каких-то серьезных болезней, при которых всасывание витаминов из пищи затруднено, то вы и так получите все нужные витамины из того, что вы едите.
Ну, если вы атлет и занимаетесь спортом, если вы на тяжелой работе, или если у вас постоянный стресс, постоянный недосып, то да, вам могут пригодиться и витамины группы B, и тот же самый витамин С. Может быть, какие-то растительные препараты, которые помогут вам что-то где-то пережить, и пополнить то, что вы или недополучаете, или избыточно расходуете.
Ну а если говорить про фрукты, то фрукты - это исключительно сезонная тема. По законам природы, фрукты нужно есть только летом и осенью. Зимой их, извините, есть уже нельзя, зимой можно есть ягоды. Эстонские ягоды - это черника, сейчас, получается, уже замороженная или высушенная, это клюква, брусника, черная и красная смородина. В принципе, и малина подойдет, и облепиха… Что у нас еще осталось?
- Крыжовник!
- И крыжовник тоже подойдет. Это все нужно есть. Нужно есть много специй. Нужно есть орехи, семечки, грибы. И нужно есть много белка. Потому что те наши клетки, которые отвечают за иммунитет, нуждаются в поддержке в виде белка.
Поэтому когда кто-то думает, что он будет здоровым, если он постоянно есть салаты, то нет, он не будет здоровым. Потому что иммунные клетки этого человека будут голодать и не будут получать в нужном количестве аминокислот из белка.
Поэтому даже если вы веган, то обязательно используйте растительные источники белка. В виде тофу, тэмпе, или в любом другом виде. Это могут быть бобы, или какие-то белковые добавки.
Еда должна быть максимально многокомпонентной. Чем больше овощей - тем лучше. Чем больше клетчатки - тем лучше. Чем больше специй - тем лучше. И полезны и лук, и чеснок, они все содержат фитонциды, и являются естественными пребиотиками.
Пребиотики - это компоненты, которые способствуют росту полезных бактерий. Бактерий, которые вырабатывают разные вещества, помогающие нормализовать работу иммунной системы.
Также важно, что в кишечнике вырабатывается определенное вещество, оно называется аминомасляная кислота, и у него сильный противовоспалительный эффект. Поэтому и детям, и взрослым нужны и лук, и чеснок.
Если нет какой-то индивидуальной непереносимости, то лук и чеснок можно есть с утра до вечера. Можно немного их обрабатывать, пассировать, обжаривать, обдавать кипятком, тогда пропадет неприятный вкус, но сохранятся все полезные свойства.
Если говорить про белок - то это мясо, рыба, яйца. Это кисломолочные продукты, но не сладкие, то есть если йогурт, то греческий. Сыр опять же.
- Насколько опасно для здоровья самого заболевшего человека, как принято говорить, «переносить болезнь на ногах»? Где проходит та граница, по одну сторону которой - это относительно безвредно для него, а по другую - уже чревато плохими вещами, госпитализацией, осложнениями?
- Эту границу очень сложно нащупать. Может быть так, что молодой человек, спортсмен, у которого нет никаких предрасположенностей к развитию осложнений, по стечению каких-то нескольких факторов попадает в больницу. И даже остается на всю жизнь овощем, потому что у него возникло осложнение от гриппа или от какой-то другой инфекции. Например, возникло воспаление мозговой оболочки. Или серьезное воспаление сердца, или нарушение свертываемости крови, или инсульт. Или инфаркт.
Почему не рекомендуется переносить болезнь на ногах? Потому что наша жизнь часто сопряжена со стрессом, с избыточными нагрузками, и это все дает вирусу зеленый свет. И когда вы заболели, ваш организм хочет сосредоточиться на том, чтобы вы выздоровели. Значит, можно предположить, что ваша жизнь должна измениться в том ключе, чтобы она стала чуть более спокойной.
Наверное, если вы работаете садовником, то, быть может, и не нужно ничего менять. Вы можете и дальше работать. А если вы работаете журналистом, врачом, учителем… Если вы работаете в Скорой помощи... Если у вас работа, на которой вы не можете прилечь и что-то спокойно поделать, а, напротив, все время есть какой-то экшн, то это дополнительная нагрузка на иммунитет.
Плюс, вы контактируете с другими людьми. То есть вы помимо своей инфекции можете получить и еще какую-нибудь. И вот такое наслоение факторов и может вылиться в осложнения. Поэтому хорошо, когда вы можете уделять себе время в период болезни. Хорошо, когда вы можете отдохнуть, прогуляться, хорошо, если вы пьете много жидкости.
Невозможно ото всего себя оградить, но если это возможно, не идите на работу. Или если у вас есть возможности отдыхать на работе, то отдыхайте, спрашивайте разрешения у начальника, объясняя ему ситуацию. Потому что никто не знает, во что это может вылиться.
- Наверное, в современном мире в подавляющем большинстве случаев ОРВИ достаточно телефонных консультаций, которые порой дает пациенту даже медсестра, а не сам семейный врач, однако наверняка в определенных ситуациях все равно нужен личный осмотр человека с высокой температурой, кашлем, насморком, возможно, нужны анализы и снимки. При каких симптомах нужно начинать бить тревогу? Сколько дней должна не спадать температура и не прекращаться кашель, чтобы это указывало на то, что «само не пройдет»?
- Я бы выделил три категории людей, при контакте с которыми врач должен продумывать тактику. Во-первых, это дети до года. Все дети в возрасте до одного года, если они болеют дольше 48 часов, должны попасть к семейному врачу. Точнее, этого ребенка может принять и семейная сестра, но у нее должен быть какой-то контакт с семейным врачом.
Она посмотрит ребенка, послушает; сейчас семейные сестры имеют большие полномочия. Они могут и сами анализ взять, и заказать, и что угодно сделать. То есть, к семейному врачу этому ребенку, может быть, и не обязательно попадать, но медицинский работник обязательно должен его осмотреть в том случае, если у него дольше двух суток высокая температура, если он не ест, не пьет, если у родителей возникли какие-то серьезные опасения.
Вторая группа - это пенсионеры, а также люди с какими-то серьезными хроническими болезнями. Если высокая температура держится 2-3 дня, если есть сильная слабость, если сильный кашель, какая-то сыпь, или кровоизлияния на коже, или еще что-то, что не совсем обычно, что не совсем напоминает обычную простуду.
Тогда семейная сестра должна вызвать на прием. Или она не вызывает на прием, а сразу направляет на анализ крови, и уже на его основании пациент или приглашается на прием, или же становится ясным, что вполне безопасно будет продолжить телефонное лечение.
И третья группа - это обычный трудоспособный среднестатистический человек. Но и в отношении такого человека нельзя исключить, что и у него может возникнуть какая-то серьезная проблема или осложнение. Тут вступает в игру врачебное искусство, когда ты по каким-то факторам или особенностям анамнеза пациента, или особенностям его работы приходишь к выводу, что течение вот этой болезни может пойти у него как-то не так.
Но в целом какого-то универсального графика, или такого правила, что по прошествии двух дней врачи всех вызывают, конечно, не имеется. Это врач или медсестра каждый раз решают, исходя из своего опыта.
Понятно, что все это приходит с опытом. И чаще медработники скорее пригласят пациента на прием, чем не пригласят и продолжат лечить по телефону. Потому что медик должен себя подстраховать. И лучшая страховка - это когда врач трогает своей рукой, видит своим глазом, и видит цифры в результатах анализа. Пока этого нет - все остается немножко эфемерным и подвисшим в воздухе. Самое главное всегда - это оценить риск.
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