Врач Сергей Саади: осенью и зимой реже болеют те люди, которые круглый год следят за своим весом

Ну и, разумеется, полноценный сон. Если вы думаете о том, почему вы все время болеете, но при этом не занимаетесь спортом, едите только фаст-фуд, употребляете много сахара и плохо спите, то ответ на вопрос, почему у вас проблемы с иммунитетом, очевиден.

Сергей Саади. Фрагмент передачи. Фото: Ээро Вабамяги

- Существуют ли какие-то универсальные рекомендации по изменению пищевого рациона людей уже именно в осенний и зимний период, и как раз с целью усиления сопротивляемости организма инфекциям? Можно ли уповать на получение дополнительного количества витаминов путем их приема в таблетках или других лекарственных формах, или нужно, к примеру, стараться дополнительно налегать на фрукты? И на чеснок и лук?

- В отношении приема витаминов я буду несколько скептичным. Потому что если у вас нет непереносимости каких-то продуктов, и нет каких-то серьезных болезней, при которых всасывание витаминов из пищи затруднено, то вы и так получите все нужные витамины из того, что вы едите.

Ну, если вы атлет и занимаетесь спортом, если вы на тяжелой работе, или если у вас постоянный стресс, постоянный недосып, то да, вам могут пригодиться и витамины группы B, и тот же самый витамин С. Может быть, какие-то растительные препараты, которые помогут вам что-то где-то пережить, и пополнить то, что вы или недополучаете, или избыточно расходуете.