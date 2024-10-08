Кризис оливкового масла ослабевает благодаря увеличению производства

Согласно прогнозам, в крупнейшей стране-производителе оливкового масла, Испании, будет произведено около 1,26 миллиона тонн масла, что на 48 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

Два неурожайных года в Средиземноморском регионе превратили оливковое масло в «жидкое золото», и цены на него достигли рекордных уровней. Однако сообщения о повышении урожайности уже привели к снижению цен более чем на 20 процентов.

Для потребителей снижение цен на оливковое масло будет ощутимо позже. При этом испанское правительство предупредило, что окончательные результаты сбора урожая могут зависеть от погодных условий в ближайшие недели.