Чувство уверенности крупных литовских компаний находится на самом высоком уровне за последнее десятилетие, а вот чувство уверенности эстонских фирм за год повысилось лишь незначительно, причем эстонские компании ощущают давление на прибыль и цены, показывает опрос банка SEB.
Исследование: крупные предприятия в Эстонии настроены более пессимистически, чем в других странах Балтии
Согласно опросу финансовых директоров крупных балтийских компаний, 29% респондентов чувствуют себя уверенно в нынешней бизнес-среде в Эстонии. В Литве с оптимизмом смотрят в будущее 58% финансовых директоров, в Латвии - 40%.
«За последний год оптимизм крупных литовских компаний явно возрос, в то время как в Эстонии и Латвии наблюдается стагнация. Литовский экспорт в меньшей степени зависит от стран Северной Европы, и его хватка на внешних рынках больше, чем в других странах Балтии. Покупательная способность семей в Литве восстанавливается быстрее. Это способствовало росту потребительского доверия и явно стимулирует рост частного потребления», - сказал руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания SEB Пеэп Ялакас.
По словам Ялакаса, опрос подтверждает, что крупные компании в Эстонии оценивают перспективы будущего хуже, чем в других странах Балтии. «Согласно прогнозу SEB, экономический рост Эстонии восстановится в 2025 году, когда экономика может вырасти на 2,5 процента, что сопоставимо с прогнозом экономического роста Латвии и Литвы. Однако наш рост будет происходить на значительно более низкой базе, так как в первые шесть месяцев этого года экономика Литвы выросла на 2,4%, экономика Латвии - на 0,3%, а рост экономики Эстонии в годовом исчислении составил 1,6%», - добавил Ялакас.
Понятно, что больше всего предприятия Эстонии и Латвии беспокоит будущее экономики - 65 и 61 процент респондентов соответственно. В Эстонии за этим следует давление на прибыль и цены - 62 процента, геополитические риски - 54 процента и рост стоимости рабочей силы - 42 процента.
Финансовые директора Латвии и Литвы наиболее удовлетворены финансовым положением своей компании: 77% и 72% соответственно считают его очень благоприятным или благоприятным. Соответствующий показатель для Эстонии составляет 52%, что является самым низким показателем с момента проведения первого опроса финансовых директоров SEB в 2014 году.
Доля эстонских компаний, считающих свое финансовое положение сложным, также значительно увеличилась: об этом сообщили 15 процентов компаний, в то время как год назад таких было всего шесть процентов.
«С одной стороны, это логично, так как экономический спад в Эстонии длится уже более двух лет и буферные запасы некоторых компаний начинают иссякать. В то же время статистика показывает, что качество кредитных портфелей банков по-прежнему хорошее, объем бизнес-кредитов растет, а количество банкротств и реорганизаций невелико. Таким образом, есть уверенность в том, что дно рецессии пройдено и что за ней последует умеренное оживление активности. Важно также отметить, что период проведения исследования совпал с обсуждением государственного бюджета, что также могло усилить негатив среди эстонских предпринимателей», - сказал Ялакас.
Ежегодный опрос финансовых директоров крупных компаний SEB проводился в сентябре этого года. В опросе приняли участие 302 финансовых директора крупных компаний в странах Балтии: 85 в Эстонии, 110 в Латвии и 107 в Литве. Годовой оборот опрошенных компаний, как правило, превышает 20 миллионов евро.