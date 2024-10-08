Исследование: крупные предприятия в Эстонии настроены более пессимистически, чем в других странах Балтии

Финансовые директора Латвии и Литвы наиболее удовлетворены финансовым положением своей компании: 77% и 72% соответственно считают его очень благоприятным или благоприятным. Соответствующий показатель для Эстонии составляет 52%, что является самым низким показателем с момента проведения первого опроса финансовых директоров SEB в 2014 году.

Доля эстонских компаний, считающих свое финансовое положение сложным, также значительно увеличилась: об этом сообщили 15 процентов компаний, в то время как год назад таких было всего шесть процентов.

«С одной стороны, это логично, так как экономический спад в Эстонии длится уже более двух лет и буферные запасы некоторых компаний начинают иссякать. В то же время статистика показывает, что качество кредитных портфелей банков по-прежнему хорошее, объем бизнес-кредитов растет, а количество банкротств и реорганизаций невелико. Таким образом, есть уверенность в том, что дно рецессии пройдено и что за ней последует умеренное оживление активности. Важно также отметить, что период проведения исследования совпал с обсуждением государственного бюджета, что также могло усилить негатив среди эстонских предпринимателей», - сказал Ялакас.

Ежегодный опрос финансовых директоров крупных компаний SEB проводился в сентябре этого года. В опросе приняли участие 302 финансовых директора крупных компаний в странах Балтии: 85 в Эстонии, 110 в Латвии и 107 в Литве. Годовой оборот опрошенных компаний, как правило, превышает 20 миллионов евро.