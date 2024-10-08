Средний срок службы трубопроводов составляет около 60 лет, поэтому ежегодно в Таллинне и прилегающих районах необходимо обновлять и прокладывать до 45 км водопроводных и канализационных труб. Чтобы минимизировать неудобства для движения транспорта, почти половина работ по строительству и реконструкции трубопроводов выполняется закрытым методом, без раскопок, согласно отчету компании Tallinna Vesi.
Почти половину ремонтных работ на трубопроводах можно проводить без раскопок улиц
Директор по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберг отметил, что метод без раскопок является современным и экологически более чистым способом реконструкции трубопроводов. Он применяется для того, чтобы минимизировать помехи для горожан. Во время укладки труб движение на улице может продолжаться, так как работы проводятся бурением через небольшой входной участок, с использованием специальных материалов и техники.
Томберг подчеркнул, что в Таллинне и прилегающих районах находится около 3000 километров трубопроводов, по которым чистая питьевая вода поступает к потребителям, а сточные воды направляются на очистные сооружения. Ежегодно обновляется около 45 километров труб, и прокладываются новые сети.
Крупные проекты Tallinna Vesi осуществляются с весны до осени. По состоянию на конец сентября этого года было построено около 32 км нового трубопровода, причем половина работ выполнена методом без раскопок.
Среди завершенных проектов - трубопроводы на улицах Мазина, в парке Тондимыйза, на улице Сийли, в парке Тондилоо, проект цепных домов на улице Ыйсмяэ и работы на улицах Хярматисе, Ряйцака, Суур-Амеэрика, Крейцвальди и в районе Вылви-Лийвамяэ.
Томберг добавил, что, к сожалению, не все работы по прокладке и обновлению трубопроводов могут быть выполнены без раскопок. «Хотя большинство работ сегодня делаются так, чтобы минимально мешать движению в городе, избежать раскопок не всегда возможно, - пояснил он. - Например, если необходимо проложить трубопровод в новом месте или заменить старые трубы на более крупные. Иногда закрытый метод затрудняют исторические объекты, находящиеся под охраной. Кроме того, необходимость масштабных раскопок может возникнуть при переходе на раздельную систему стоков, которая предотвращает затопление улиц во время сильных дождей. В этом году такие работы проводились на улице Крейцвальди», - объяснил Томберг.
В Таллинне используются как общие, так и раздельные системы канализации для отвода ливневых вод. В общую систему поступают как сточные, так и ливневые воды, которые затем проходят тщательную очистку перед сбросом в море. Раздельная система отводит ливневые воды непосредственно в водоемы.
Климатические изменения и раздельная система
В связи с изменением климата сильные ливни и риск наводнений стали происходить чаще. Например, в сентябре этого года сильный дождь вызвал наводнение на улице Ярвевана и в районе Кристийне.
По словам Томберга, изменения климата - это новая реальность, к которой должны адаптироваться как водоснабжающие компании, так и жители. «Когда за короткий период выпадает большое количество осадков, общая канализационная сеть не успевает быстро отвести ливневые воды. Чтобы приспособиться к изменениям климата, мы продолжаем строить раздельные канализационные системы в Таллинне, которые помогают обеспечить устойчивую очистку сточных вод и уменьшить риск наводнений. Однако их строительство требует раскопок улиц. Мы планируем работы так, чтобы как можно меньше мешать жизни города», - подчеркнул он.
Крупные проекты по строительству ливневых канализаций сейчас ведутся на улицах Ластекоду, Колде, Копли и Паавли. Работы по обновлению трубопроводов на улице Путукавяйла, Ластекоду, Копли, в начале Пальясааре и возле виадука на проспекте Кадака продолжатся до следующего года.