Почти половину ремонтных работ на трубопроводах можно проводить без раскопок улиц

Директор по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберг отметил, что метод без раскопок является современным и экологически более чистым способом реконструкции трубопроводов. Он применяется для того, чтобы минимизировать помехи для горожан. Во время укладки труб движение на улице может продолжаться, так как работы проводятся бурением через небольшой входной участок, с использованием специальных материалов и техники.

Томберг подчеркнул, что в Таллинне и прилегающих районах находится около 3000 километров трубопроводов, по которым чистая питьевая вода поступает к потребителям, а сточные воды направляются на очистные сооружения. Ежегодно обновляется около 45 километров труб, и прокладываются новые сети.

Крупные проекты Tallinna Vesi осуществляются с весны до осени. По состоянию на конец сентября этого года было построено около 32 км нового трубопровода, причем половина работ выполнена методом без раскопок.

Среди завершенных проектов - трубопроводы на улицах Мазина, в парке Тондимыйза, на улице Сийли, в парке Тондилоо, проект цепных домов на улице Ыйсмяэ и работы на улицах Хярматисе, Ряйцака, Суур-Амеэрика, Крейцвальди и в районе Вылви-Лийвамяэ.