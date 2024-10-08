Сегодня в 11.47 спасателей вызвали по адресу Выру, 8 в Валга, где возник пожар на территории зернохранилища.
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ФОТО ⟩ В разгар рабочего дня загорелось зернохранилище, спасатели отреагировали усиленным составом
Находившийся на месте руководитель спасательной команды Тырва Энн Кондике сообщил, что, по предварительной информации, в бункере в одном месте застряло зерно. «Внизу произошло небольшое возгорание. Спасатели пытаются возобновить движение зерна, чтобы вытащить сгоревшее зерно и потушить его. Внутри бункера продолжаются пожаротушительные работы».
По словам Кондике, никакой опасности для людей нет. «Если что-то произойдет, мы проинформируем население», - добавил он в 12.35.