ФОТО В разгар рабочего дня загорелось зернохранилище, спасатели отреагировали усиленным составом

Находившийся на месте руководитель спасательной команды Тырва Энн Кондике сообщил, что, по предварительной информации, в бункере в одном месте застряло зерно. «Внизу произошло небольшое возгорание. Спасатели пытаются возобновить движение зерна, чтобы вытащить сгоревшее зерно и потушить его. Внутри бункера продолжаются пожаротушительные работы».