Фото Автомобиль разогнался до 150 км/ч и врезался в дуб: водителю стало плохо за рулем

По первоначальным данным, 60-летнему водителю стало плохо за рулем: на левом повороте он отклонился вправо и съехал с дороги. Автомобиль на высокой скорости снес дуб на обочине и продолжил движение еще около ста метров.

Водителя доставили в больницу. Его жизнь спасло то, что дуб у дороги был трухлявым и развалился при столкновении с автомобилем.

Пострадавший был трезв, у него есть права.