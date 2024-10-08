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Эстонские фермеры получат от ЕС более 3 млн евро в качестве компенсации ущерба от плохих погодных условий

Редактор: Павел Соболев
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Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства.
Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государства-члены Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии выделить Эстонии 3,3 млн евро, чтобы частично компенсировать ущерб аграрному сектору, нанесенный неблагоприятными погодными условиями.

«Мы предложили меру компенсации ущерба Европейской комиссии, как только получили первые сигналы от фермеров. Я рада, что предложение Еврокомиссии было одобрено странами-членами и что наши фермеры получат поддержку, чтобы справиться с потерями, вызванными исключительными погодными условиями», - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

К сожалению, необычные погодные условия становятся все более частыми. «В этом году в январе была продолжительная волна холодов, которая отразилась на производстве зерна, особенно в бесснежных районах. Производители садоводческой продукции также особенно пострадали от поздних весенних ночных заморозков и сильных дождей во второй половине лета», - сказал Мадис Пяртель, вице-канцлер министерства регионального развития по биоэкономике.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства разработает предложение о выделении поддержки и представит его представительным организациям сельскохозяйственных предприятий. Субсидия будет выплачена не позднее 30 апреля 2025 года.

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