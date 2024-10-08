Эстонские фермеры получат от ЕС более 3 млн евро в качестве компенсации ущерба от плохих погодных условий

«Мы предложили меру компенсации ущерба Европейской комиссии, как только получили первые сигналы от фермеров. Я рада, что предложение Еврокомиссии было одобрено странами-членами и что наши фермеры получат поддержку, чтобы справиться с потерями, вызванными исключительными погодными условиями», - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

К сожалению, необычные погодные условия становятся все более частыми. «В этом году в январе была продолжительная волна холодов, которая отразилась на производстве зерна, особенно в бесснежных районах. Производители садоводческой продукции также особенно пострадали от поздних весенних ночных заморозков и сильных дождей во второй половине лета», - сказал Мадис Пяртель, вице-канцлер министерства регионального развития по биоэкономике.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства разработает предложение о выделении поддержки и представит его представительным организациям сельскохозяйственных предприятий. Субсидия будет выплачена не позднее 30 апреля 2025 года.