Таллинн планирует превратить один из парков в место для занятий спортом и отдыха

«Общее жизненное пространство людей - улицы и парки - само по себе является ценностью. Здесь мы все работаем, передвигаемся, учимся, играем или отдыхаем», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В результате реконструкции планируется превратить парк Лёвенру в удобную и вдохновляющую среду, где у каждого будет возможность наслаждаться городской природой, заниматься спортом и качественно проводить время со своими близкими. Планируется создать новые места обитания для птиц, насекомых и других живых организмов, улучшить сообщение со школой по интересам «Кулло», создать парковые дорожки без ступенек и с хорошим доступом и удобные зоны отдыха. В качестве новшества планируется построить зеленый остров с платформами, беседками и местами для отдыха, где можно будет любоваться природой.

Проект парка Лёвенру. Фото: Talinna Strateegiakeskus

«Парк Лёвенру стал главным парком Кристийне, где привыкли собираться жители района. Это прекрасное место для концертов, ярмарок и приятных прогулок. После реконструкции для всего этого будет еще больше возможностей, парк станет украшением Кристийне», - сказала старейшина Кристийне Рената Лукк.

В парке появятся новые тренажерные и игровые площадки, которые гармонично впишутся в окружающую среду. Они будут разделены островками с высокими и низкими насаждениями, а также холмами и впадинами с плавными формами.

Более подробная информация (на эстонском языке) о всех вышеупомянутых изменениях и многом другом приведена в эскизном проекте, опубликованном на сайте Таллинна. Там же до 27 октября можно оставить отзыв о проекте. Публичная презентация эскизного проекта парка Лёвенру состоится 17 октября 2024 года в 17:30 в управе района Кристийне (ул. Металли, 5, Таллинн).