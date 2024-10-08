Правительство призывает резервистов на срочные сборы

По предложению командующего Cилами обороны, резервисты из роты охранения дивизии береговой обороны ВМС призваны на дополнительные учения, которые пройдут с 9 по 11 октября.

Резервисты, подразделение которых призвано на дополнительные учебные сборы, обязаны явиться к указанному в повестке месту сбора в указанное время.

Проверить, входят ли они в число призванных, резервисты могут в реестре военнообязанных на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.

Резервисты роты охранения дивизии береговой обороны ВМС могут получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 и по электронной почте info@kra.ee.

Целью дополнительных учебных сборов «Шип 24-1» является проверка боеготовности, то есть будет проверена работа цепочки управления гособороны от решения правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования. Кроме того, резервисты, призывники и военнослужащие роты охранения дивизии береговой обороны ВМС отработают приведение в боевую готовность согласно плану боевой готовности подразделения и выполнение основной боевой задачи.

Дополнительный учебный сбор носит учебный характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.

Задача Сил обороны – обеспечить готовность страны к любым ситуациям. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию и отрабатывать это на учениях.

Это первые дополнительные учебные сборы в этом году. Предыдущие были в ноябре прошлого года.

Силы обороны регулярно призывают резервистов на крупные и небольшие учебные сборы, такие как «Еж» и «Весенний шторм»