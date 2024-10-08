Сегодня правительство приняло решение призвать до 59 резервистов на дополнительные учения «Шип», которые пройдут со среды по пятницу.
Правительство призывает резервистов на срочные сборы
По предложению командующего Cилами обороны, резервисты из роты охранения дивизии береговой обороны ВМС призваны на дополнительные учения, которые пройдут с 9 по 11 октября.
Резервисты, подразделение которых призвано на дополнительные учебные сборы, обязаны явиться к указанному в повестке месту сбора в указанное время.
Проверить, входят ли они в число призванных, резервисты могут в реестре военнообязанных на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.
Резервисты роты охранения дивизии береговой обороны ВМС могут получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 и по электронной почте info@kra.ee.
Целью дополнительных учебных сборов «Шип 24-1» является проверка боеготовности, то есть будет проверена работа цепочки управления гособороны от решения правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования. Кроме того, резервисты, призывники и военнослужащие роты охранения дивизии береговой обороны ВМС отработают приведение в боевую готовность согласно плану боевой готовности подразделения и выполнение основной боевой задачи.
Дополнительный учебный сбор носит учебный характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.
Задача Сил обороны – обеспечить готовность страны к любым ситуациям. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию и отрабатывать это на учениях.
Это первые дополнительные учебные сборы в этом году. Предыдущие были в ноябре прошлого года.
Силы обороны регулярно призывают резервистов на крупные и небольшие учебные сборы, такие как «Еж» и «Весенний шторм»