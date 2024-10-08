Согласно исследованию Антикоррупционного центра Украины NGL Media, украинским солдатам выдают пайки, содержание которых непригодно для употребления и не соответствует стандартам качества.
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Украинских солдат снабжают консервами, непригодными для употребления
Центр долгое время получал повторяющиеся жалобы от солдат на качество поставляемых продуктов питания.
Офицер Дмитрий Власенко, чье подразделение находится в районе Покровска, сообщил изданию The Kyiv Independent, что выданные солдатам пайки непригодны для употребления. В составе продуктов обнаружены шкуры животных, веревки и мягкие сухожилия, которые, по его словам, не должны проходить военный контроль качества.