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Украинских солдат снабжают консервами, непригодными для употребления

Перевод: Каролийна Вертяева
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Украинские солдаты обедают под Покровском 8 августа 2024 года.
Украинские солдаты обедают под Покровском 8 августа 2024 года. Фото: Postimees.ee

Согласно исследованию Антикоррупционного центра Украины NGL Media, украинским солдатам выдают пайки, содержание которых непригодно для употребления и не соответствует стандартам качества.

Центр долгое время получал повторяющиеся жалобы от солдат на качество поставляемых продуктов питания.

Офицер Дмитрий Власенко, чье подразделение находится в районе Покровска, сообщил изданию The Kyiv Independent, что выданные солдатам пайки непригодны для употребления. В составе продуктов обнаружены шкуры животных, веревки и мягкие сухожилия, которые, по его словам, не должны проходить военный контроль качества.

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