В конце сентября спасатели смогли помочь в Йыгевамаа лошади, которая застряла в раскисшей почве на дне канавы и провела, вероятно, там целые сутки.
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ФОТО ⟩ Спасатели пришли на помощь лошади, глубоко увязшей в канаве
Инцидент был зафиксирован в деревне Левала в Муствеэской волости. «Машины не смогли подъехать к месту, где находилась лошадь, машина волонтеров из Вооре застряла на месте происшествия, и в конце концов всех выручил трактор хозяина лошади», - описал сложную ситуацию, сложившуюся на месте, представитель Спасательной команды Муствеэ.
Как лошадь вообще попала в такую неприятную ситуацию? «Хозяин проложил дорогу к конюшне немного в стороне. Всего в хозяйстве три лошади. Он упомянул, что видел только двух лошадей, вернувшихся с выгула, но не стал сразу искать третью, думая, что она бродит где-то рядом. Хозяин спокойно продолжал работу и лишь примерно через два часа услышал громкие звуки и в итоге нашел лошадь», - рассказал спасатель.