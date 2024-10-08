ФОТО Спасатели пришли на помощь лошади, глубоко увязшей в канаве

Инцидент был зафиксирован в деревне Левала в Муствеэской волости. «Машины не смогли подъехать к месту, где находилась лошадь, машина волонтеров из Вооре застряла на месте происшествия, и в конце концов всех выручил трактор хозяина лошади», - описал сложную ситуацию, сложившуюся на месте, представитель Спасательной команды Муствеэ.

Как лошадь вообще попала в такую ​​неприятную ситуацию? «Хозяин проложил дорогу к конюшне немного в стороне. Всего в хозяйстве три лошади. Он упомянул, что видел только двух лошадей, вернувшихся с выгула, но не стал сразу искать третью, думая, что она бродит где-то рядом. Хозяин спокойно продолжал работу и лишь примерно через два часа услышал громкие звуки и в итоге нашел лошадь», - рассказал спасатель.