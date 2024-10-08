Обанкротившийся два года назад пивоваренный завод решили воскресить и вернуть ему былую славу

После банкротства финского предприятия Pyynikin käsityöläispanimo Oy два года назад имеющий юридическое образование Юхани Тамминен был нанят для ликвидации пивоварни в Хальяла, но, увидев производственные корпуса в идеальном порядке и познакомившись с персоналом, Тамминен передумал и теперь пытается помочь пивоварне вернуть былую славу.