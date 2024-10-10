Борис Тух Поезд сквозь пространство и время

В Ларе с зачаровывающей откровенностью воплощена чувственная стихия романа Пастернака - и спектакля Киселюса. Очень эффектно - в то ли акробатических, то ли балетных сценах с Комаровским. Но не в них одних. Лара у Нины Загвоздкиной - и подлинная пастернаковская героиня (со всем тянущимся за ней шлейфом позднейших догадок, много ли в этом образе взято от Ольги Ивинской, последней любви Пастернака, сыгравшей в его жизни очень противоречивую роль), и очень узнаваемая роковая женщина Серебряного века, под стать блоковской Фаине из «Песни судьбы». Рядом с ней находиться опасно: ее сила и эротическая неотразимость тебя подавят, если, конечно, ты не облечен в непробиваемую броню цинизма, как Комаровский - но и броня дает трещину. Лара парализует волю Паши Антипова (Михаил Пащук очень точно передает растерянность своего героя перед женщиной, которая явно снизошла до него, не любя. Это чувство будет сопровождать Пашу на протяжении всего спектакля, отсюда – его метания, подспудное желание освободиться от Лары и боязнь выйти из ее мощного энергетического поля, разрушительное воздействие которого сродни радиации - прежним робким и восторженным провинциальным учителем этому Патуле, больше не быть!