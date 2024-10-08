Telia: идет новая волна мошеннических звонков, люди слышат заранее записанное обращение

По словам менеджера по рискам Telia Андреаса Мейстера, общая черта этой волны мошеннических звонков заключается в том, что они являются роботизированными или автоматически генерированными звонками, которые предварительно записаны с помощью искусственного интеллекта и затем воспроизводятся получателю во время разговора.

«При таких звонках получатель звонка понимает, что разговаривает не с человеком, а с записанным аудиосообщением. В мошенническом звонке утверждается, что договор получателя на услугу приостановлен или истек и что для продолжения разговора необходимо ввести PIN-код Smart-ID. Ни в коем случае не делайте этого», - предупреждает Мейстер.

В ходе мошеннических звонков у получателя звонка также создают впечатление, что звонок поступает с эстонского номера. Однако в данном случае номера телефонов поддельные и сами эти звонки поступают из-за границы. Может случиться и так, что если перезвонить на номер, с которого только что поступил мошеннический звонок, то ответит человек, реально живущий в Эстонии, но который даже не подозревает, что его номер телефона был использован для маскировки мошеннического звонка.

По словам менеджера Telia по рискам, ни один уважающий себя оператор связи не станет просить своих клиентов сообщать PIN-коды или пароли.