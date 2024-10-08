По данным телекоммуникационной компании Telia, в последние дни в Эстонии участились случаи, когда преступники совершают мошеннические звонки людям, чтобы получить доступ к их PIN-кодам и счетам.
Telia: идет новая волна мошеннических звонков, люди слышат заранее записанное обращение
По словам менеджера по рискам Telia Андреаса Мейстера, общая черта этой волны мошеннических звонков заключается в том, что они являются роботизированными или автоматически генерированными звонками, которые предварительно записаны с помощью искусственного интеллекта и затем воспроизводятся получателю во время разговора.
«При таких звонках получатель звонка понимает, что разговаривает не с человеком, а с записанным аудиосообщением. В мошенническом звонке утверждается, что договор получателя на услугу приостановлен или истек и что для продолжения разговора необходимо ввести PIN-код Smart-ID. Ни в коем случае не делайте этого», - предупреждает Мейстер.
В ходе мошеннических звонков у получателя звонка также создают впечатление, что звонок поступает с эстонского номера. Однако в данном случае номера телефонов поддельные и сами эти звонки поступают из-за границы. Может случиться и так, что если перезвонить на номер, с которого только что поступил мошеннический звонок, то ответит человек, реально живущий в Эстонии, но который даже не подозревает, что его номер телефона был использован для маскировки мошеннического звонка.
По словам менеджера Telia по рискам, ни один уважающий себя оператор связи не станет просить своих клиентов сообщать PIN-коды или пароли.
«Все подобные случаи, когда людей просят ввести данные банковской карты и сообщить их для проверки по телефону, SMS или электронной почте, или просят сообщить PIN-код или личные данные, как правило, являются случаями мошенничества, и откликаясь на такие просьбы люди на самом деле предоставляют преступникам доступ к своим банковским счетам», - предупреждает Мейстер.
Он также отмечает, что сама Telia обычно связывается со своими клиентами через номера обслуживания 123 или 1551 (для бизнес-клиентов), и что все операции, связанные с клиентами Telia, осуществляются в официальных средах Telia, таких как онлайн-самообслуживание.
«Мы рекомендуем всем, кто получает телефонные звонки, соответствующие вышеуказанным характеристикам, сбрасывать их, по возможности заблокировать номер на своем телефоне и как можно скорее сообщить о подозрительном номере и времени звонка своему оператору связи. Операторы связи смогут заблокировать источник возможных мошеннических звонков», - добавил Мейстер.
По его словам, все операторы связи работают над совместным внедрением в Эстонии эффективного решения для блокировки мошеннических звонков из-за рубежа. «Например, Telia только в Эстонии в этом году заблокировала около миллиона попыток мошеннических звонков», - добавил Мейстер.
Кроме того, менеджер Telia по рискам благодарит всех внимательных клиентов, которые в последние дни сообщили компании о подозрительных звонках.