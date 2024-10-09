Уволенный директор частной школы в Нарве: мне не дали попрощаться ни с учениками, ни с учителями

Напомним, что 13 сентября директор частной Нарвской православной гимназии Татьяна Салу получила от владельца школы, протоиерея Виталия Гаврилова уведомление о том, что трудовой договор с ней расторгается.

В качестве обоснования прозвучало, что для обеспечения устойчивости учебной деятельности гимназии работодатель решил реорганизовать работу школы: со дня уволить директора и поставить на ее место другого человека. Кроме того, в сообщении говорилось, что благодаря этим изменениям новый руководитель сможет сосредоточиться на том, чтобы русскоязычные ученики освоили эстонский на уровне, позволяющем им продолжить обучение на госязыке.