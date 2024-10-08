Горуправа предлагает объявить 9 марта Днем памяти жертв мартовской бомбардировки Таллинна

Семьдесят пять лет назад, 9 марта 1944 года, Таллинн подвергся жестокой воздушной атаке со стороны Советского Союза, в ходе которой большая часть центра города была уничтожена. В результате двух волн бомбардировок было разрушено 1549 зданий и повреждены 5073 здания.

В результате атаки погибли 586 человек, среди них 554 гражданских жителя Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный. Без крова остались 20 тысяч человек. Трагические последствия мартовской бомбардировки оставили неизгладимый след в истории города и заслуживают того, чтобы их ежегодно вспоминали.

«Мартовская бомбардировка является частью нашей истории. Последствия этой бомбардировки значительно изменили городское пространство, погибли сотни людей. Мы чтим память жертв мартовской бомбардировки, чтобы помнить о тех, кто пострадал и погиб», - сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.

Таллиннская городская управа предложит вывешивать 9 марта траурные флаги Эстонии, города и районов столицы. Горожан и организации призывают сделать то же самое. Цель поднятия траурных флагов - выразить уважение и вспомнить тех, кто погиб в результате трагического события.

Предложение горуправы еще должно одобрить Таллиннское городское собрание.