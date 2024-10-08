Израиль расширяет наземную операцию на юге Ливана; «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Хайфе

Наземные операции ЦАХАЛ против группировки начались 30 сентября и в основном были сосредоточены в восточной части ливано-израильской границы.

Израильские военные также заявили, что впервые в боевых операциях в южных районах Ливана задействована резервная дивизия ЦАХАЛ. Она присоединилась к трем другим дивизиям, участвующим в наземном наступлении.

Тем временем «Хезболла» активизировала ракетные обстрелы израильских территорий. За последние несколько часов группировка выпустила более 100 ракет по Хайфе и ее окрестностям.

Власти Израиля заявляют, что большая часть была перехвачена системами ПВО, но есть разрушения и несколько пострадавших.

Хайфа - третий по величине город Израиля с населением в четверть миллиона человек.

Его активно обстреливают со вчерашнего дня, и это наиболее интенсивные удары по городу почти за 20 лет. «Хезболла» также атаковала Хайфу во время вооруженного конфликта 2006 года.

Обстрел Хайфы. Фото: AFP

В арсенале «Хезболлы» есть ракеты большой дальности, способные покрыть практически всю территорию Израиля.

До сих пор группировка воздерживалась от их применения, но дальность обстрелов израильской территории становится все больше. Накануне сообщалось, что ударам подверглись пригороды Тель-Авива.

Во вторник Британия эвакуировала семьи сотрудников британского посольства в Тель-Авиве.

В заявлении посольства говорится, что персонал остается и продолжит работу.

Новые потери в верхушке «Хезболлы»

ЦАХАЛ также объявил, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни.