Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в западной части южного Ливана.
Израиль расширяет наземную операцию на юге Ливана; «Хезболла» выпустила более 100 ракет по Хайфе
Наземные операции ЦАХАЛ против группировки начались 30 сентября и в основном были сосредоточены в восточной части ливано-израильской границы.
Израильские военные также заявили, что впервые в боевых операциях в южных районах Ливана задействована резервная дивизия ЦАХАЛ. Она присоединилась к трем другим дивизиям, участвующим в наземном наступлении.
Тем временем «Хезболла» активизировала ракетные обстрелы израильских территорий. За последние несколько часов группировка выпустила более 100 ракет по Хайфе и ее окрестностям.
Власти Израиля заявляют, что большая часть была перехвачена системами ПВО, но есть разрушения и несколько пострадавших.
Хайфа - третий по величине город Израиля с населением в четверть миллиона человек.
Его активно обстреливают со вчерашнего дня, и это наиболее интенсивные удары по городу почти за 20 лет. «Хезболла» также атаковала Хайфу во время вооруженного конфликта 2006 года.
В арсенале «Хезболлы» есть ракеты большой дальности, способные покрыть практически всю территорию Израиля.
До сих пор группировка воздерживалась от их применения, но дальность обстрелов израильской территории становится все больше. Накануне сообщалось, что ударам подверглись пригороды Тель-Авива.
Во вторник Британия эвакуировала семьи сотрудников британского посольства в Тель-Авиве.
В заявлении посольства говорится, что персонал остается и продолжит работу.
Новые потери в верхушке «Хезболлы»
ЦАХАЛ также объявил, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни.
Армия обороны Израиля считает, что Хусейни играл важную роль в транспортировке оружия для «Хезболлы» из Ирана. ЦАХАЛ утверждает, что Хусейни был «участником соглашения о передаче боевой техники между Ираном и "Хезболлой" и отвечал за распределение контрабандного боевого снаряжения среди различных подразделений "Хезболлы"».
Подтверждения его гибели от самой «Хезболлы» пока нет.
Накануне ливанские СМИ сообщили о по меньшей мере 10 авиаударах по Дахие - южному пригороду Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы».
На севере Израиля всю ночь раздавались сирены ПВО, предупреждающие о ракетном обстреле, несколько городов были объявлены закрытыми военными зонами.
«Хезболла» завила, что ночью обстреляла позиции израильской артиллерии в Дишоне и Дальтоне на севере Израиля. Она также заявляет, что выпустила ракеты по «скоплению вражеских сил» в кибуце Йирон на севере Израиля, недалеко от ливанской границы.
Ранее группировка заявила, что нанесла ракетный удар по пригородам Тель-Авива, а израильские власти сообщили, что к вечеру понедельника «Хезболла» выпустила 190 ракет.
С 23 сентября, когда Израиль начал активно наносить удары по опорным пунктам «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности там было убито уже более 1400 человек.
Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть 1,2 млн жителей Ливана, из них около 400 000 покинули территорию страны и отправились в соседнюю Сирию (в том числе около 300 000 сирийских граждан).
Израильские власти заявляют, что операция в Ливане призвана обеспечить безопасность северных районов Израиля, которые «Хезболла» постоянно обстреливала после начала войны в Газе.
Из-за обстрелов были вынуждены эвакуироваться от 60 000 до 110 000 израильтян.