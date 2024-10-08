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Кристина Каллас: договор об образовании готов и направлен на подпись всем причастным сторонам

Редактор: Павел Соболев
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки направило во вторник сторонам переговоров окончательный вариант соглашения об образовании, которое следует подписать до конца ноября.

Договор отправлен на подписание Эстонскому союзу работников образования, Центральному союзу профсоюзов Эстонии, руководителям частных школ, Эстонскому обществу руководителей школ и местным самоуправлениям.

Соглашением об образовании стороны подтверждают, что с 2026 года для работающих в системе общего образования и соответствующих требованиям квалификации учителей будет действовать четырехуровневая модель карьеры с соответствующим коэффициентом заработной платы. Уровень 1 - начинающий учитель, уровень 2 - учитель, уровень 3 - старший учитель, уровень 4 - учитель-мастер.

Для реализации карьерной модели руководители школ будут использовать дифференцированную составляющую, для чего государство увеличивает дифференцированную часть до 22 процентов в 2026 году, до 23 процентов - в 2027 году и до - 24 процентов в 2028 году.

Стороны договора будут стремиться к тому, чтобы рекомендуемым объемом еженедельных контактных часов штатного преподавателя в целом считалось 21, но не более 24 уроков расчетной продолжительности. При согласовании количества контактных часов, которые дает учитель, необходимо учитывать каждый урок и опыт преподавателя, преподаваемый предмет и размер классов.

По словам министра Кристины Каллас, соглашение об образовании даст учителям уверенность в завтрашнем дне.

«Договоренности, достигнутые с теми, кто участвовал в переговорах по соглашению об образовании, обеспечат предпосылки для создания лучших условий труда и возможностей карьерного роста учителей, а также для преемственности учителей. Подготовка учителей - это общая ответственность всех нас, как государства, так и школьных администраций. Я надеюсь, что все стороны, особенно местные органы власти, присоединятся к соглашению об образовании. Поддержка сегодняшних учителей, совершенствование рабочей нагрузки и предоставление возможностей карьерного роста - единственно возможное решение, позволяющее гарантировать, что в будущем у нас будет достаточно квалифицированных и мотивированных учителей», - сказала Каллас.

Договор об образовании будет заключен на три года - с 2026 по 2028 годы. Соглашение будет автоматически продлевается на следующий трехлетний период, если стороны не уведомили до окончания срока о нежелании его продлевать.

Договор об образовании будет заключен 9 декабря в Таллинне.

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