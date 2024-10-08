Кристина Каллас: договор об образовании готов и направлен на подпись всем причастным сторонам

Договор отправлен на подписание Эстонскому союзу работников образования, Центральному союзу профсоюзов Эстонии, руководителям частных школ, Эстонскому обществу руководителей школ и местным самоуправлениям.

Соглашением об образовании стороны подтверждают, что с 2026 года для работающих в системе общего образования и соответствующих требованиям квалификации учителей будет действовать четырехуровневая модель карьеры с соответствующим коэффициентом заработной платы. Уровень 1 - начинающий учитель, уровень 2 - учитель, уровень 3 - старший учитель, уровень 4 - учитель-мастер.

Для реализации карьерной модели руководители школ будут использовать дифференцированную составляющую, для чего государство увеличивает дифференцированную часть до 22 процентов в 2026 году, до 23 процентов - в 2027 году и до - 24 процентов в 2028 году.

Стороны договора будут стремиться к тому, чтобы рекомендуемым объемом еженедельных контактных часов штатного преподавателя в целом считалось 21, но не более 24 уроков расчетной продолжительности. При согласовании количества контактных часов, которые дает учитель, необходимо учитывать каждый урок и опыт преподавателя, преподаваемый предмет и размер классов.

По словам министра Кристины Каллас, соглашение об образовании даст учителям уверенность в завтрашнем дне.

«Договоренности, достигнутые с теми, кто участвовал в переговорах по соглашению об образовании, обеспечат предпосылки для создания лучших условий труда и возможностей карьерного роста учителей, а также для преемственности учителей. Подготовка учителей - это общая ответственность всех нас, как государства, так и школьных администраций. Я надеюсь, что все стороны, особенно местные органы власти, присоединятся к соглашению об образовании. Поддержка сегодняшних учителей, совершенствование рабочей нагрузки и предоставление возможностей карьерного роста - единственно возможное решение, позволяющее гарантировать, что в будущем у нас будет достаточно квалифицированных и мотивированных учителей», - сказала Каллас.

Договор об образовании будет заключен на три года - с 2026 по 2028 годы. Соглашение будет автоматически продлевается на следующий трехлетний период, если стороны не уведомили до окончания срока о нежелании его продлевать.

Договор об образовании будет заключен 9 декабря в Таллинне.