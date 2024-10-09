Состоялась презентация концепции возрождения бывшей промзоны в квартале Крулли, расположенном в Пыхья-Таллинне. Строительство объекта планируется начать в следующем году. В результате появится просторная, свободная от автомобилей экологически чистая городская среда с офисами, жилыми домами, детским садом и множеством общественных пространств для проведения свободного времени.

Уже сейчас квартал бывшего завода Крулли, который в советское время назывался Таллиннским машиностроительным заводом, не чувствуется заброшенным. Несколько домов вовсю живут новой жизнью, в некоторых заводских помещениях успешно работают выставки, проходят концерты и театральные постановки. Вход в квартал свободный, это - прекрасное место для фотосессий, но скоро тут закипит работа - появится многофункциональный квартал с жилыми домами, офисами, местами для развлечений и отдыха.