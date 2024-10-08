В среду цена на электроэнергию упадет в три раза, но в Финляндии она по-прежнему будет значительно дешевле

В среду в остальных странах Балтии цена на электроэнергию будет аналогичной, в то время как в Финляндии она снова будет в несколько раз ниже - 5,30 евро за мегаватт-час. Самая высокая средняя цена на платформе Nord Pool за этот день зарегистрирована в Польше - 98,84 евро.