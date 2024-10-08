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В среду цена на электроэнергию упадет в три раза, но в Финляндии она по-прежнему будет значительно дешевле

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Tairo Lutter

Средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Эстонии в среду упадет на 69,6% по сравнению с вторником, составив 23 евро за мегаватт-час.

В среду в остальных странах Балтии цена на электроэнергию будет аналогичной, в то время как в Финляндии она снова будет в несколько раз ниже - 5,30 евро за мегаватт-час. Самая высокая средняя цена на платформе Nord Pool за этот день зарегистрирована в Польше - 98,84 евро.

В Эстонии самая высокая цена на электричество будет с 8 до 9 утра, достигнув 80,06 евро за мегаватт-час. Наиболее низкая цена ожидается с 5 до 6 утра, когда стоимость опустится до 2,04 евро за мегаватт-час.

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