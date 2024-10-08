Ночной дозор Волна краж в Эстонии: люди решили устроить охоту на воров

На прошлой неделе на окраине Каркси-Нуйа были обнаружены две брошенные старые садовые тачки. Чуть позже выяснилось, что соседний гараж был взломан и там были похищены дорогостоящие инструменты и другие вещи. Старые тачки, вероятно, использовались для незаметной вывозки краденого.

Это напомнило местным жителям волну краж пятилетней давности, когда тоже воровали тачки. В то время молодые люди из латвийской цыганской общины в основном пересекали границу в районе Мыйзакюла, сначала угоняли несколько садовых тачек, а затем загружали их более дорогими вещами. Прежде чем их задержала полиция, местные жители пару раз были близки к тому, чтобы их поймать, но все же воры успели перебраться через границу и скрыться, а местные жители нашли лишь брошенные тачки.