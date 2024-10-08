Ночной дозор, который десять лет назад способствовал прекращению волны краж в Мульгимаа, возобновляет деятельность, поскольку в приграничной волости снова активизировались воры. Во вторник вечером на парковку Abja Konsum приглашаются все, кто хочет внести свой вклад в безопасность района.
Ночной дозор ⟩ Волна краж в Эстонии: люди решили устроить охоту на воров
На прошлой неделе на окраине Каркси-Нуйа были обнаружены две брошенные старые садовые тачки. Чуть позже выяснилось, что соседний гараж был взломан и там были похищены дорогостоящие инструменты и другие вещи. Старые тачки, вероятно, использовались для незаметной вывозки краденого.
Это напомнило местным жителям волну краж пятилетней давности, когда тоже воровали тачки. В то время молодые люди из латвийской цыганской общины в основном пересекали границу в районе Мыйзакюла, сначала угоняли несколько садовых тачек, а затем загружали их более дорогими вещами. Прежде чем их задержала полиция, местные жители пару раз были близки к тому, чтобы их поймать, но все же воры успели перебраться через границу и скрыться, а местные жители нашли лишь брошенные тачки.