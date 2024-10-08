Лондон ввел санкции против РФ за использование химоружия

Кроме того, в черный список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны РФ, имеющие отношение к разработке химического и биологического оружия, отмечается далее.

Лондон обвинил Россию в использовании на поле боя хлорпикрина

Как указывается в заявлении, «российские войска открыто признали использование опасного химического оружия на поле боя». Речь идет о применении хлорпикрина, впервые использовавшегося на полях сражений в Первой мировой войне. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует это токсичное удушающее вещество как химическое оружие.

«Великобритания осуждает грубое нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и призывает Россию немедленно прекратить все подобные действия», - заявили в Лондоне. Правительство Великобритании также напомнило об отравлениях боевым веществом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году и Алексея Навального в 2020 году.

Власти Великобритании продолжат поддерживать Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пообещал «не сидеть сложа руки», пока президент РФ Владимир Путин и его «мафиозное государство» попирают международное право.

«Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал имеющихся у меня полномочий для борьбы с вредоносной деятельностью России», - указал он.

В Лондоне также в очередной раз подчеркнули, что продолжат принимать жесткие меры в отношении нарушителей международного права, а также поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Великобритания непоколебимо поддерживает борьбу Украины за свободу, независимость и победу перед лицом этих варварских атак», - добавило британское правительство. Ранее санкции в отношении России за использование химического оружия в Украине ввели США.