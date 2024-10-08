В качестве отдельной целевой группы рассматривались люди, недавно получившие гражданство, и граждане зарубежных стран, которые еще подают заявления на получение российского гражданства. В армию имели право вступить также граждане иностранных государств, получившие предписание о депортации.
Главные принципы того времени призывали к набору солдат из более мелких этнических групп и сосредоточению внимания на людях из культурной автономии. Тем самым Россия с помощью одной директивы решила и вопрос украинцев и национальных меньшинств, проживающих в России. Она также напрямую затронула эстонцев в России и представителей других народов финно-угорского происхождения, и носила откровенно преступный характер.
Белгород выбился в лидеры
Все эти предыдущие методы все еще применимы, но солдат все еще недостаточно. В регионах уже давно установлена квота, сколько должно быть набрано солдат. Чеченский лидер Рамзан Кадыров, который утверждает, что направил в Украину войск больше, чем все другие регионы, является единственным, на кого не распространяется прямая квота. Однако в основном им посланы полицейские силы и блокирующие отряды, призванные выталкивать русских на фронт. Кроме того, Кремлю нужны подразделения Кадырова для подавления возможных протестов.
Однако регионы занимаются набором солдат. На этой неделе Белгородчина, граничащая с Украиной, повысила выплаты. Если раньше удивлялись, когда военнослужащему, подписавшему контракт, выплачивали разом миллион рублей, то сейчас в Белгороде платят уже 3 млн (около 28 500 евро). Тем самым Белгород сверг с первой строки предыдущего лидера, Ханты-Мансийский автономный округ, где на человека, отправляющегося на войну, тратилось 2,75 млн рублей. В отличие от ряда других регионов, для получения суммы не обязательно быть жителем Белгорода, достаточно подписать контракт в тамошнем военкомате.