Агрессивная война Москвы постоянно требует новых солдат, но найти их становится все труднее. Постоянно увеличивающаяся оплата тем, кто идет на войну, показывает трудности с поиском новых рекрутов, ведь в противном случае не было бы необходимости повышать эту сумму.

Дефицит солдат постоянен

24 февраля 2022 года все должно было произойти очень быстро. Военные колонны входят с юга, быстро оккупируя большие территории и закрывая выход Украины к Азовскому и Черному морям. Эта операция должна была обеспечить безопасность оккупированного Крыма и создать сухопутный коридор в Молдову и оккупированную территорию Приднестровья. Коррупция должна была здесь сыграть роль блестящего союзника, ведь Украина сейчас расследует несколько случаев предательства на передовой.

В Донбассе российская армия делала то, что пыталась делать восемь лет. Он начала прямое наступление с шквального огня.

В качестве третьего направления планировалось свергающее власть наступление на Киев, который должен был занять десант; позже ему на смену должны были прибыть танковые колонны, подоспевшие из России и Беларусии.

Во всех случаях имеющихся сил должно было хватить, но что-то пошло не так. Украина сопротивлялась, и у России быстро закончились силы. В качестве первой меры был увеличен набор солдат из регионов, что дало определенный результат, но тогда им предлагалось заключать контракты на небольшие по сравнению с нынешними суммы.

Взятые в плен российские военные. Львовская область Украины. Фото: Evgeniy Maloletka