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Эстонский миллиардер о новом налоге: буду платить его с удовольствием (1)

Перевод: Павел Соболев
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Таавет Хинрикус.
Таавет Хинрикус. Фото: Mailiis Ollino

Предприниматель Таавет Хинрикус, известный как создатель плафтормы Wise, в интервью Äripäev заявил, что довольно позитивно относится к планируемому правительством налогу на прибыль предприятий, поскольку понимает, что государству нужны эти деньги.

«Я заплачу с большим удовольствием», - сказал Хинрикус. Он добавил, что ожидал более длительного анализа перед введением налога, но при этом изменение системы подоходного налога для него приемлемо.

Подробнее читайте в Äripäev.

Стоимость активов Хинрикуса составляет почти 1,14 млрд евро. Он находится на третьем месте в топ-рейинге самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev. Богаче Хинрикуса только Кристо Кяэрманн (деловой партнер Хинрикуса по Wise) и основатель Bolt Маркус Виллиг.

Правительство введет налог на прибыль компаний в 2026 году, согласно которому компании должны платить государству 2 процента своей прибыли. Налог на прибыль действителен в течение двух лет. Уже более 20 лет реинвестированная прибыль в Эстонии освобождается от подоходного налога.

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