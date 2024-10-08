«Я заплачу с большим удовольствием», - сказал Хинрикус. Он добавил, что ожидал более длительного анализа перед введением налога, но при этом изменение системы подоходного налога для него приемлемо.

Стоимость активов Хинрикуса составляет почти 1,14 млрд евро. Он находится на третьем месте в топ-рейинге самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev. Богаче Хинрикуса только Кристо Кяэрманн (деловой партнер Хинрикуса по Wise) и основатель Bolt Маркус Виллиг.

Правительство введет налог на прибыль компаний в 2026 году, согласно которому компании должны платить государству 2 процента своей прибыли. Налог на прибыль действителен в течение двух лет. Уже более 20 лет реинвестированная прибыль в Эстонии освобождается от подоходного налога.