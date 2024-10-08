Новый рекорд Российский следователь получил взятку в 156 миллионов евро: ему заплатил и гражданин Эстонии

Балашихинский городской суд Московской области приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, его приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Ему также запрещено занимать руководящие должности в течение 12 лет после освобождения.