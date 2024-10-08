В России установлен новый рекорд взяточничества: бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от хакерской группировки взятку в размере 2718 биткойнов, стоимость которых сегодня составила бы 156,33 миллиона евро. Среди тех, кто давал ему взятку, и гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев.
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Новый рекорд ⟩ Российский следователь получил взятку в 156 миллионов евро: ему заплатил и гражданин Эстонии
Балашихинский городской суд Московской области приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, его приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Ему также запрещено занимать руководящие должности в течение 12 лет после освобождения.
Вторая подсудимая - подчиненная Марата Тамбиева экс-следователь Кристина Ляховенко - осуждена на девять лет колонии общего режима. Ее суд лишил звания старшего лейтенанта юстиции.